Mesterlövész puskák készülnek Kiskunfélegyházán

Folytatódik az Unique Alpine AG mesterlövész- és vadászfegyvereinek gyártása a HM Arzenál Zrt.-nél, Kiskunfélegyházán. A védelmi fejlesztésekért felelős kormánybiztos, Maróth Gáspár a német-magyar ipari együttműködésről szóló megállapodás aláírása előtt azt mondta: az eredetileg francia, jelenleg bajor tulajdonú, ikonikus mesterlövész-fegyvereket előállító cég nemcsak gyártását, hanem fejlesztéseit is Kiskunfélegyházán végzi majd. Az Unique Alpine AG és a HM Arzenál Zrt. már egy éve együtt dolgozik új fegyverek kifejlesztésén és tesztelésén – idézte a kormánybiztost a távirati iroda. Hozzáfűzte: az új termékek már most is komoly érdeklődésre tartanak számot a világon.

Kapcsolódó Megkezdődik a kézifegyverek sorozatgyártása Kiskunfélegyházán A katonaságon kívül a rendőrség, a büntetés-végrehajtás és a NAV is az ott gyártott fegyvereket fogja megvásárolni.

Maróth jelezte azt is: a beruházás számottevő szerepet játszhat a magyar gazdaság élénkítésében. A gyárban bemutatták a cég bajor mérnökök és magyar fejlesztők által egy kanadai tenderre készített TPG-3-as mesterlövész-fegyverét, valamint a konkurens termékeknél, a gyártók szerint, sokkal precízebb célzást lehetővé tevő AR-10 NX és AR-15 NX típusú hadi félautomata karabélyokat is.

(Borítókép: A Terrorelhárítási Központ (TEK) munkatársa egy AR-15-MX gépkarabéllyal a HM Arzenál Elektromechanikai Zrt. kiskunfélegyházi gyárában tartott bemutatón 2020. november 6-án. Fotó: Rosta Tibor / MTI)