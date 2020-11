A koronavírus ellenére erős profitról számoltak be a blue chipek

A Telekom után az OTP, a Richter és a Mol is nyereségről számolt be.

A Telekom szerda délutáni gyorsjelentése után péntek hajnalban hozta nyilvánosságra harmadik negyedéves jelentését az OTP, a Mol és a Richter is. Az OTP 113,573 milliárd forint, míg a Richter 23 milliárd forint konszolidált adózott nyereséget ért el a harmadik negyedévben, a Mol-csoport pedig 56,8 milliárd forintos nettó nyereségről számolt be.

Jelentősen elmarad az OTP idei nyeresége a tavalyi évtől, de az elemzőket így is meglepte

Az OTP a harmadik negyedévet 113,573 milliárd forint konszolidált adózás utáni eredménnyel zárta, így az idei első kilenc hónap nyeresége csoportszinten 188,171 milliárd forintra nőtt – olvasható a Budapesti Értéktőzsde (BÉT) honlapján péntek hajnalban közzétett, nemzetközi pénzügyi beszámolási standardok (IFRS) szerinti tájékoztatóban. Az OTP 113,573 milliárd forintos nyereséggel zárta a harmadik negyedévet, ami 14 százalékkal alacsonyabb a tavalyi év azonos időszakához képest. A csoport nyeresége a második negyedévben 78,67 milliárd forint volt, a negyedéves növekedés tehát 44 százalék.

Az idei első kilenc hónap 188,171 milliárd forintos eredménye 39 százalékkal alacsonyabb a 309,603 milliárd forintos tavalyihoz viszonyítva.

Nyereséget valószínűsítettek az elemzők is a harmadik negyedévre, de a várakozások csekélyebb, legfeljebb 100 milliárd forint körüli adózott eredményről szóltak.

A bevételek negyedéves alapon 4 százalékkal, éves alapon 8 százalékkal bővültek, összegük megközelítette a 294,4 milliárd forintot.

Az OTP részvényeivel a Budapesti Értéktőzsde prémium kategóriájában kereskednek, értékük a csütörtöki záráskor 11 190 forint volt. Az utóbbi egy évben a legmagasabb árfolyamuk 15 850 forint, a legalacsonyabb 7865 forint volt.

Nagyot ugrott a Mol

A Mol-csoport 184,1 milliárd forint (610 millió dollár) tisztított, kamat-, adófizetés és amortizáció előtti eredményt (EBITDA) ért el az idei harmadik negyedévben, ami jelentős növekedés a második negyedévi 113,9 milliárd forint (353 millió dollár) után, ugyanakkor 12 százalékkal kevesebb az előző év azonos időszakához képest – közölte a társaság.

Az első három negyedévi EBITDA 489,4 milliárd forint (1,585 milliárd dollár) lett, ami mintegy 14 százalékkal alacsonyabb a tavalyi értéknél. A harmadik negyedévben a csoport nettó nyeresége 56,8 milliárd forint (185 millió dollár) volt a második negyedévi 41,5 milliárd forint (142 millió dollár) veszteség után; tavaly a harmadik negyedévben a vállalat 59,8 milliárd forint (204 millió dollár) nyereséget ért el.

A harmadik negyedéves eredmények jelentős javulást mutattak a második negyedév alacsony szintjéhez képest. Ennek köszönhetően reális esély van arra, hogy elérjük a 2020-ra adott EBITDA iránymutatás-sáv felső határát, az 1,9 milliárd dollár körüli értéket

– idézi közlemény Hernádi Zsoltot, a Mol-csoport elnök-vezérigazgatóját. „Minden szegmens pozitív szabad pénzáramot ért el az év eddigi részében a világjárvány ellenére, bizonyítva működésünk erősségét és ellenállóképességét. A Fogyasztói Szolgáltatások szegmens rekordmagas harmadik negyedéves EBITDA-t termelt, de a többi szegmens is jó eredményeket szállított a nyomott nyersanyagárak és árrések ellenére: a Kutatás-termelés üzletág az ACG akvizíciónak, míg a Feldolgozás és kereskedelem üzletág a kimagasló finomítói kihasználtságnak és feldolgozási aránynak köszönhetően tudott javítani eredményén. Mindezek ellenére ébernek kell lennünk, mivel a járvány még nem ért véget, és a következő hónapok ismét komoly kihívások elé állíthatnak minket” – közölte a Mol elnök-vezérigazgatója.

A Mol csütörtökön 1623 forinton zárt a BÉT-en. Az elmúlt egy évben a részvények legmagasabb árfolyama 3090 forint, a legalacsonyabb 1501 forint volt.

A Richter is meglepte az elemzőke

Az elemzői várakozásokat meghaladóan nőtt a Richter Gedeon Nyrt. árbevétele és nyeresége idén a harmadik negyedévben: a gyógyszeripari vállalat konszolidáltan 23 milliárd forint adózott nyereséget ért el, ami 2,4 százalékkal nagyobb az előző év azonos időszakához képest, árbevétele pedig 8 százalékos emelkedéssel 137,7 milliárd forint lett a cég gyorsjelentése szerint. A Portfolio.hu által készített elemzői konszenzus alapján az árbevétel 3,7 százalékkal 132,2 milliárd forintra emelkedhetett a harmadik negyedévben, az elemzők mindegyike növekvő árbevételt várt 2019 azonos időszakával összehasonlítva. Az adózott eredménynél viszont a bázisnál 13,2 százalékkal alacsonyabb, 19,3 milliárd forintos profitot vetített előre a Portfolio által összeállított konszenzus mediánja.

A Richter idén az első kilenc hónapban 416,4 milliárd forint konszolidált árbevételt ért el, 12,8 százalékkal magasabbat a 2019. január-szeptemberinél. Adózott nyeresége csaknem 36 százalékkal 84,3 milliárd forintra nőtt.

A világjárvány hatásáról a jelentésben kiemelik: a vállalat továbbra is tőkeerős, cash-flowja pozitív és szigorú vevői hitelpolitikája továbbra is hozzájárul ahhoz, hogy stressztűrő képességét a globális gazdasági kihívások időszakában is fenntartsa. Sem a beszámolási időszakban, sem a beszámoló kiadásáig eltelt időben a fizetési hajlandóságban semmilyen romló tendenciát nem észleltek.

Üzletvitelünk az év eltelt része során kiegyensúlyozott maradt annak ellenére, hogy a Covid–19-járvány az orvos-beteg találkozókat, valamint a Richter a promóciós tevékenységét egyaránt korlátozta. Az ellátási lánc zavarait sikeresen kezeltük az első háromnegyed évben, mindazonáltal magasabb készletszintekkel dolgozunk felkészülve a lehetséges jövőbeli nehézségekre

– idézi a társaság közlemény Orbán Gábor vezérigazgatót. „Az árbevétel növekedési üteme töretlen maradt, a nyereségesség rekord szintjét a Vraylar USA-ban elért árbevételének tartós növekedése biztosította. Amerikai partnerünk, az AbbVie legutóbbi közlése alapján meg vagyunk győződve arról, hogy ez a kiváló termék további növekedést tud elérni a már elfogadott indikációkban és talán azokon túl is” – közölte.

A Richter-részvények árfolyama 6940 forint volt a csütörtöki záráskor. Az elmúlt évben a legmagasabb árfolyama 7395 forint, a legalacsonyabb 5200 forint volt.

A Magyar Telekom eredményei is meghaladták a várakozásokat

A harmadik negyedévben 50,9 százalékkal 19,7 milliárd forintra nőtt a Magyar Telekom konszolidált adózott eredménye éves összehasonlításban, árbevétele 1,8 százalékkal 167,7 milliárd forintra emelkedett – derült ki a telekommunikációs vállalat szerdai gyorsjelentéséből. A Portfolio.hu által közölt konszenzus szerint elemzők változatlan, 166 milliárd forintos árbevételt és 20,9 százalékkal 14,3 milliárd forintra bővülő adózott eredményt vártak a harmadik negyedévre.

Idén az első kilenc hónapban a Magyar Telekom csoport szintű árbevétele nem változott, 484,2 milliárd forint volt, az adózott nyereség pedig 3,7 százalékkal 30,4 milliárd forintra csökkent.