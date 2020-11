Ingyenes kincstári számlavezetéssel pörgetnék fel a lakossági állampapír állományt

A Magyar Államkincstár (MÁK) online szolgáltatásai révén az eddiginél nagyobb lehet a növekedés az állampapíroknál, köztük a babakötvénynél is – mondta Tállai András, a Pénzügyminisztérium parlamenti államtitkára az MTI-nek. Szavai szerint az elmúlt két évben a duplájára nőtt a a babakötvénybe fektetett összeg, a családtagok és az állam befizetései révén már 100 milliárd forintnál is nagyobb összeg kamatozik a gyermekeknek.

Csak az elmúlt négy hónapban mintegy 13 ezer új számlát nyitottak, és az érdeklődés az év vége felé egyre jobban nő. Igaz, hogy

már 230 ezer gyermeknek van babakötvénye, de a Kincstár legfrissebb kimutatása szerint mintegy egymillió, 2005. december 31-e óta született gyermeknek nincs még a babakötvény összegét nyilvántartó Start-számlája.

Az online számlanyitás nekik is segíthet – jegyezte meg az államtitkár. Hozzátéve, hogy a kormány szerint a magyar államnak az itt születő gyermekek az elsők, a családok támogatása központi kérdés. A babakötvény esetében a szülők, hozzátartozók által befizetett összeg után az állam minden évben tíz százalékos, maximum hatezer forintos támogatást ad, rendkívül kedvező, 2020-ban 6,4 százalékos kamatot is fizet.

Az államtitkár szerint a járvány miatt érdemes kihasználni a MÁK online állampapír-vásárlási lehetőségét is. Szavai szerint egyébként a Magyar Államkincstárnál jobb konstrukciót az állampapír-vásárlására egyetlen pénzintézet sem kínál, hiszen a MÁK-nál az értékpapírszámla-vezetés ingyenes, és a jegyzés, az adás-vétel, az újrabefektetés, a kamat- és törlesztésfizetés is díjmentes. A MÁK-nál készpénzfelvételi díj és pénzügyi tranzakciós illetékfizetési kötelezettség sincs - sorolta az előnyöket Tállai András.

Beszélt arról is, hogy fontosnak tartják, hogy a gyerekek is mielőbb megismerjék az őket érintő pénzügyi lehetőségeket, ezért is indították el a Mesterecset rajzpályázatot, amelynek egyik fő témája a babakötvény volt. Az öt és tizennyolc éves korosztály számára meghirdetett pályázat beadási határidejét a nagy érdeklődésre tekintettel meghosszabbította a kincstár, így a gyermekek képzőművészeti alkotásai még november 15-ig benyújthatók – mondta Tállai András.