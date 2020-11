Az éttermek túlélésére elegendő lehet a támogatás. De mi jön a 30 nap után?

Bezárnak az éttermek, csak házhoz szállítás lehetséges (igaz, az üzemi éttermek nyitva tarthatnak). A szállodák nem fogadhatnak turistákat, csak üzleti utazókat. Orbán Viktor hétfői bejelentése alapján 30 napra vezetik be az újabb korlátozásokat. Az állam ugyanakkor a Kereskedelmi és Iparkamara javaslatára támogatja a szállodákat, a november 8-ig történt foglalásokat, illetve azok 80 százalékát megtéríti, amelynek feltétele, hogy a munkavállalóikat ne bocsássák el és megkapják a fizetésüket. Csakhogy az emberek a járványhelyzet miatt egyébként is az utolsó pillanatra hagyják a szállodai foglalásokat, éppen azért, mert kiszámíthatatlan, hogy mi lesz a következő napokban.

Hasonló a helyzet az éttermek és a szabadidős létesítmények esetében, ahol a következő 30 napra nem kell járulékot fizetni a dolgozók után és az állam megtéríti a bérek felét – a feltételek ugyanazok, mint a szállodák esetében.

– mondta az Indexnek Flesch Tamás, a Magyar Szállodák és Éttermek Szövetségének elnöke, aki szerint örömteli, hogy az állam segítséget nyújt a munkaerő-megtartáshoz, de

így is komoly problémákkal, nagy kiesésekkel néznek szembe az éttermek és a szállodák.

„A túlélésre elegendő lehet a támogatás. Azt viszont nem tudjuk, mi lesz a harminc nap után, nem lehet tervezni. Jó lenne, ha a kormány úgy döntene, hogy hosszabb időre kitolja ezt a támogatást.”

Az egyik legrosszabb a jelenlegi helyzetben a kilátástalanság, hogy nem tudni, mit hoz a holnap, nem lehet tervezni, az éttermek számára ugyanis nehéz megoldani, hogy az egyik hónapban be kell zárni, a következőben kinyithatnak, aztán megint zárni kell és lehet újra nyitni.

Ezzel Gianni Annoni, a Pomo D'oro étterem tulajdonosa is egyetért, ahogy a legújabb intézkedéseket is megérti.

Számítottunk rá, hogy szigorodnak a szabályok, látjuk, mi történik körülöttünk, milyen korlátozásokat vezettek be Európában. Sajnos rengeteg a fertőzött itthon is, a legfontosabb pedig az egészségvédelem. A poharat igyekszünk félig telinek látni, így örülünk annak a segítségnek, támogatásnak, amit a kormány nyújt, mellette pedig átállunk a házhoz szállításra és az elvitelre

– mondta lapunknak Gianni.

Az étterem-tulajdonos bízik benne, hogy a korlátozásoknak köszönhetően javul a helyzet a következő 30 napban, és december közepén ismét kinyithatnak. Látja az emberekben a szomorúságot, hogy újra bezárnak a helyek Magyarországon, de a jelenlegi helyzetben megértőnek kell lenni. Szerdáig még fogadják a vendégeket, sőt nagyon sok az asztalfoglalás az utolsó két napban, sokan el akarnak még menni étterembe a lezárások előtt.

Ennél lényegesen rosszabb helyzetben van a Merry Ladó, amely éppen a napokban tervezte a nyitást.

Ezen a héten, vagy a jövő héten nyitottunk volna meg. Eljöttek a régi kollégák az új helyre, igyekszünk mindenkit legalább minimálbérrel felvenni, de most nem tudjuk, mi lesz a következő lépés. Eredetileg nem volt tervbe véve a házhoz szállítás, ám most azon dolgozunk, hogy ez megvalósuljon, mellette pedig bízunk benne, hogy az új szigorítások valóban csak egy hónapig tartanak, és decemberben meg tudjuk nyitni az éttermet a vendégek számára is