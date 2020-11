Az orvosi turizmus eddig sem volt ismeretlen dolog: amerikai betegek körében például egyáltalán nem ritka, hogy olcsóbb gyógyszerek vagy ellátás reményében a szomszédos országokat keresik fel.

Így van ez Nyugat-Európában is, igaz, mi jellemzően célország voltunk a Covid-járvány előtti időkben, főleg fogászati ellátás céljából érkeztek hozzánk külföldiek. Jellemzően a határ menti településeket keresték fel az osztrák betegek, de előfordult, hogy Angliából jött hozzánk páciens.

Aztán jött a világjárvány, és mindent felborított, gyakorlatilag megszűnt az orvosi turizmus. Most azonban könnyen lehet, hogy épp a Covid ad újabb löketet ennek, illetve emiatt alakul ki az ilyen jellegű utazások új műfaja: a vakcinaturizmus.

Az USA-ban nincs jelenleg elérhető, engedélyezett Covid elleni védőoltás, és, mondjuk úgy, jelenleg nincs is igazán jó előrejelzés arra, hogy mikor lesz. Van ugyan néhány ígéretes próbálkozás, az engedélyezés azonban körülményes és lassú az országban.

Az USA gyógyszerfelügyeleti hatósága, az FDA nem a rugalmasságáról híres, és nemrég maguk a gyártók jelentették be, hogy nem sietik el az új oltások engedélyeztetését. Van azonban az USA-n kívül eső, már engedélyezett és beadható védőoltás, például Oroszországban augusztus 11., Kínában pedig augusztus 24. óta. Ráadásul mindkét ország agresszíven igyekszik meghódítani a külföldi piacokat is.

A dubajozás fogalma új értelmet nyerhet

Az egyik tekintélyes orvosi szaklap, a Lancet Respiratory Medicine közleménye szerint az Egyesült Arab Emirátusok, Szaud-Arábia, Fülöp Szigetek, illetve Brazília és India is jelezte érdeklődését az orosz vakcina iránt. Ehhez hasonlóan Tyler Cowen, a Bloomberg News elemzője szerint a kínai vakcina is hamarosan elérhetővé válik az Emirátusokban, tehát egy jómódú amerikai üzletember fontolóra veheti, hogy egy dubaji üzleti út, esetleg üdülés keretében a Covid ellen is beoltassa magát. Az összefüggés persze nem bizonyított, mindenesetre több amerikai iroda egyre nagyobb választékban és javuló feltételekkel kínálja a dubaji utakat.

Eddig főleg az olcsóbb kezelés reményében keltek útra amerikaiak, most viszont főleg a gazdag üzletemberek utaznak majd, hogy olyan ellátást vegyenek jó pénzért igénybe, ami otthonukban nem érhető el. Mint például a Covid-vakcina. Cowen viccelődve meg is jegyezte, hogy simán elképzelhető, hogy például

egy texasi milliomos Dallas helyett Dubajban kapjon oltást.

Akinek Dubaj nem szimpatikus, elég ha Hongkongba utazik, ahol a kínai oltóanyag már elérhető. Lehet néhány bökkenő persze, de az elemzők szerint az oltás, és az ezzel kapcsolatos szabályozás még annyira új, hogy mindenre lehet kiskapukat találni.

Felmerül a kérdés: jönni fognak hozzánk is? Szijjártó Péter külügyminiszter ugyanis nemrég jelentette be, hogy Magyarországra az orosz és a kínai vakcinából is érkezik majd, előreláthatólag akár már decemberben. Ennek fényében nem kizárt, hogy Magyarország így kerül majd vissza az orvosi turizmus térképére.

