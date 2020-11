Elutasítva: ki kellett fizetnie a 100 milliós büntetést a BKV-nak

A Fővárosi Törvényszék és a Kúria is elutasította a BKV és a BKK kérelmét, hogy függesszék fel a Közbeszerzési Döntőbizottság határozatát, amelyben 115 millió forintra bírságolta meg a két fővárosi céget a Világgazdaság értesülései szerint.

A lap szerint a városháza a százmilliós bírságot sem engedte volna kifizetni, ezt végül a Kúria döntése kényszerítette ki.

A főváros által kezdeményezett jogvédelem arra is kiterjedt volna, hogy a bírságot ne kelljen befizetnie a BKV-nak és a BKK-nak. Csakhogy a bíróság állásfoglalásával ez a törekvés is meghiúsult: a közbeszerzésben közös ajánlatkérőként szereplő vállalatok végül május 20-án átutalták a bírságot, de ezzel párhuzamosan Karácsony Gergely felszólítására pert is indítottak, hogy – miként a főpolgármester kérte – „képviseljék az igazukat”. Az első tárgyalást november végére tűzték ki.

2016-ban indították el a közbeszerzést

Emlékezetes, az ellenzéki többségű Fővárosi Közgyűlés tavaly novemberben úgy döntött, hogy a főváros kizárólagos tulajdonában álló cégek ne kössenek egy évnél hosszabb időre szóló, a tulajdonukban, használatukban vagy vagyonkezelésükben lévő reklámfelületek hasznosításával kapcsolatos szerződéseket. Ezzel a közbeszerzéssel Karácsony szerint gyakorlatilag kivette volna a döntés lehetőségét az októberben megválasztott polgármester és a közgyűlés kezéből a korábbi fideszes városvezetés, így a korábbi városvezetés által a BKV reklámfelületeire kiírt tendert is eredménytelennek nyilvánították.