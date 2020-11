Szijjártó megnyomta a felvételt és bejelentést tett

Magyarországon hozza létre első Kínán kívüli gyárát a sanghaji központú Semcorp, az elektromos autók akkumulátoraihoz szükséges szeparátorfóliák gyártásában a világpiacon vezető pozíciót betöltő, sanghaji központú cég; a beruházás értéke 65,5 milliárd forint - jelentette be kétéves tárgyalásának eredményét Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter kedden, a Facebookra feltöltött videójában.

A koronavírus-fertőzés miatt 8 napja karanténban dolgozó miniszter egyebek mellett ismertette, az új szeparátorfólia-gyár Debrecenben épül meg, a beruházás 440 új munkahelyet teremt, ezért a kormány 13 milliárd forintos, vissza nem térítendő készpénztámogatást biztosít a fejlesztéshez.

Egy hatalmas, 19 hektár nagyságú területen kezdi majd meg a gyár a működését. Ezen a 19 hektáros területen 100 ezer négyzetméteres üzem jön létre,

ahol tehát Kínán kívül először Magyarországon gyártja majd az elektromos autók akkumulátorjaihoz szükséges szeparátorfóliákat a Semcorp

- mondta.

Kiemelte azt is, hogy természetesen nagy verseny volt ezért a beruházásért is. „Három másik európai országgal kellett versenyeznünk azért, hogy ez a beruházás végül idejöjjön, hogy ez a beruházás végül Magyarországot válassza, és végül magyar embereknek biztosítson újabb munkalehetőséget” - ismertette.

Szijjártó Péter arról is beszélt, hogy az emberek életén és egészségén túl az emberek munkahelyeit is meg kell védeni a mostani világjárvány közepette, hiszen ez a járvány nemcsak egészségügyi, hanem gazdasági kihívásokat is tartogat, sőt, egy teljesen új világgazdasági korszak jön most éppen létre, amely nemcsak a vállalatokat, hanem az országokat is győztesekre és vesztesekre osztja.

A Semcorp új debreceni gyára az európai piaci igényeket fogja kiszolgálni, hiszen a következő időszakban az autóipar is jelentős mértékben átalakul, és a hagyományos meghajtásról a hangsúly majd egyre inkább átkerül az elektromos meghajtásra - emlékeztetett.