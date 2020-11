A járványhelyzetre tekintettel decemberre bónuszt fizet dolgozóinak a Tesco

Az év utolsó hónapjára extra bónuszt fizet minden magyarországi áruházi dolgozójának a Tesco, tekintettel arra, hogy a szokásos ünnepi megterhelés mellett a járványhelyzet várhatóan tovább fokozza a beosztottakra nehezedő nyomást. A keddi vállalati bejelentés szerint átmenetileg bevezetik az éjszakai műszakban végzett árufeltöltést is – tudta meg a Magyar Nemzet.

Az egyszeri bónusz összege száz font (körülbelül negyvenezer forint) lesz, így elismerve a járványügyi védekezéssel együtt, várhatóan fokozott megterheléssel járó feladatokat. A jutalmat a januári fizetésükkel együtt kapják kézhez az áruházlánc dolgozói.

A hipermarketekben az éjszakai árufeltöltés bevezetését is a vírushelyzet indokolja. Az éjjeli műszakot évekkel ezelőtt beszüntették, most azonban arra hivatkoztak, hogy így is biztosítják a fertőzésveszély kockázatának minimalizálását az év végi tumultusban, amikor a megnövekedett áruforgalomban kell az üzletek dolgozóinak pótolni a polcokon a fogyatkozó termékeket.

Az óvintézkedés eredményeként az üzletekben látványosan visszaszorulhatnak azok a jelenetek, amikor a nyitvatartási idő alatt a beosztottak a vásárlótérben elkerülhetetlen zsúfoltságot generálva kénytelenek végezni az árufeltöltést.

Bubenkó Csaba, a Kereskedelmi Dolgozók Független Szakszervezetének elnöke üdvözölte az áruházlánc döntését, bár hozzátette: nem lenne szerencsés, ha a bónusz kifizetése arra ösztönözné a munkavállalók egy részét, hogy betegen is bemenjenek dolgozni.

A szakszervezeti elnök kitért arra is, hogy mivel munkavégzés céljából elhagyható a lakhely, a kijárási korlátozásról szóló legújabb kormányzati bejelentés a műszakbővítést nem érinti.

A legfontosabb az, hogy megmaradjanak a munkahelyek, és az aktív munkavállalók a legkevesebb kockázat mellett végezzék naponta a munkájukat – tette hozzá.