Az Index „inflációs” családja

Az infláció az az adat, amelyről mindenki tudja, hogy fontos, valójában azonban gyakorlatilag senkit sem érdekel. Annak érdekében, hogy valamennyire kézzelfoghatóvá lehessen tenni az infláció alakulását, megalkottunk néhány példaháztartást. A jövőben ezeknek a háztartásoknak a sorsán keresztül nézzük majd az infláció alakulását.

A háztartásaink között van egy kétgyerekes család, egy özvegyasszony, egy egyedül élő fiatal férfi és egy egyedülálló anya. Sokféle háztartástípus kimaradt, de nem akartunk túl sok példát hozni, hogy valamelyest átlátható legyen, mi is történik a háztartásainkkal hónapról hónapra. Egy özvegyasszonyt, annak két lányát és vejének az öccsét követjük majd nyomon, akik egy nagy család tagjai – tehát elképzelhető, hogy a sorsuk így-úgy összekapcsolódik majd.

A kétgyerekes család

Kovácsné Kovalszky Krisztina egy Pest megyei településen él a férjével és két gyerekével. Anyósa pesti panellakását eladva sem tudtak önerőből házat venni, ezért kénytelenek voltak jelzáloghitelt igényelni. Ezt még sok évig fizetni kell. Férje, Szabolcs területi képviselő egy kereskedelmi cégnél, Kriszta a tanári pályát elhagyva adminisztratív munkát végez egy tanácsadó cégnél. Ma már nem biztos benne, hogy jól döntött, de több mint tíz év kihagyás után nem tudna újra katedrára állni.

Két gyereket nevelnek, Boglárka általános iskolás, Dávid friss gimnazista. A nagy naponta bejár egy budapesti középiskolába, a kicsi a helyi iskolában tanul. A családnak egy Suzuki Swiftje van, ezt jellemzően Szabolcs használja, Kriszta és a gyerekek buszoznak. Az autót személyi kölcsönből tudták megvásárolni két éve. Erre azért volt szükség, mert Szabolcsot csak úgy vették fel, ha van saját kocsija, a korábbi családi autó pedig már nem volt megbízható hosszú utakon. Így kellett az új autó, de legalább a benzin- és amortizációs költség egy részét fizeti a cég.

A gyerekek az iskolai menzán ebédelnek, Kriszta otthonról visz magának ebédet. Szabolcs, mivel jellemzően úton van, étkezdékben és ebédelőhelyeken próbál zónaadagokat és menüket választani. Ez Krisztának nem nagyon tetszik, mert Szabolcs így túl sok zsírt és cukrot fogyaszt, de jelen helyzetben nincs más választás.

A család igyekszik kiegyensúlyozottan étkezni. A szülők nem dohányoznak, különösebb káros szenvedélyeik nincsenek. Szabolcs Boglárkával horgászik, Kriszta pilatesedzésre jár, és elkezdett futni is. Dávid a focit abbahagyta, helyette taekwandoedzésre jár.

Évente egyszer-kétszer mennek nyaralni, pihenni, ez éves szinten néhány százezer forintból kijön, mert nagyon odafigyelnek a szállás- és utazási költségekre. Ennek költségét havi bontásban szerepeltetjük. Hasonlóképpen így tüntetjük fel a szükségszerűen cserélendő gépek költségét – háztartási gépek, számítógépek, eszközök.

A család összességében ki tudja hozni a hónapokat úgy, hogy a legfontosabb dolgokra futja. Így a gyerekek ruházkodása, étkeztetése és a különórák is biztosítottak. Emellett a szülők maguk is oda tudnak figyelni a saját kikapcsolódásukra, sőt egy-egy mozi vagy színházi előadás is belefér a büdzsébe. Komoly megtakarításokat ugyanakkor nem tudnak képezni. Ehhez jelentősen meg kellene húzni a nadrágszíjat, s erre csak akkor kínálkozna esély, ha Szabolcsot kineveznék, vagy Kriszta tovább tudná képezni magát. Bár napi anyagi gondjaik nincsenek és távlati terveik is vannak, a család egy nagyobb anyagi krízist nagyon nehezen tudna átvészelni.

Az özvegyasszony

Özvegy Kovalszkyné Molnár Veronika ma is áldja az eszét, amiért annak idején kölcsönből megvették a tanácsi lakást az Örs vezér térnél. Kicsi, de legalább saját. A férje metróvezető volt, ő is közlekedési vállalatnál dolgozott egészen 2003-ig, amikor nyugdíjba vonult. A férje nem élvezte sokáig a közös nyugdíjaséveket, 2006-ban szívrohamot kapott, fél évvel később pedig a második infarktus elvitte.

Az asszony megszokta az egyedüllétet, nem nagyon jár sehova. Legszívesebben a kis erkélyen ül és nézi a galambokat, miközben cigarettázik. Ez az egyetlen káros szenvedélye, hiába mondja az orvos, hogy szokjon le, rendszerint csak legyint, mondván, arra a kis időre már mi értelme volna. A cigaretta mellett jelentős összeget ad ki gyógyszerekre és orvosokra. A tévé és az újságok jelentik számára a kapcsolatot a világgal, ezért ezekre mindenképpen költeni akar.

Az egyedül élő férfi

Kovács Barnabás 26 éves, két éve költözött el a szülői házból egy szerelem miatt. A kapcsolatnak vége lett, Barnabás pedig ott maradt a közös lakásban. Azóta kisebb albérletbe költözött, ahol egyelőre egyedül él. Nem keres túl sokat, ezért az albérleti díj mellett nagy kiadásokra nem futja. Junior fejlesztőként inkább az előrelépés és a szakmai fejlődés motiválja, semmint az, hogy adott hónapban mennyit visz haza.

Autót nem tud fenntartani, de erre nincs is igazán szüksége, fél óra alatt a munkahelyén van, egyébként pedig kerékpárral közlekedik, ha az időjárás engedi, szerencsére ez Debrecenben egyáltalán nem számít különlegesnek vagy megerőltetőnek. Élelmiszerekre nem költ sokat, hétvégente ugyanis a nemrégiben megözvegyült anyja látja el többnapi élelemmel.

Így több marad szórakozásra. A kollégákkal és barátokkal együtt töltött idő egyelőre minden nehézséget kárpótol, így nem is nagyon jut eszébe sem félretenni, sem változtatni a szokásain. Abban bízik, hogy néhány éven belül jóval magasabb bért is elkérhet a szaktudásáért.

Féltestvére, Szilárd időnként felkeresi, amikor munkája a környékre viszi. A kapcsolatuk jó, annak ellenére, hogy az apjuk viharos körülmények között hagyta el Szilárdékat és vette feleségül Barnabás anyját. Abban mindketten egyetértenek, hogy Barnabás sokkal jobb alapokkal indul neki az életnek versenyképes diplomájával, azon viszont összevitatkoznak néha, hogy érdemes-e ragaszkodni a cívisvároshoz Budapest vagy akármelyik európai város helyett.

Az egyedülálló anya

Kovalszky Ditta a férjét követve költözött Martfűre, majd válása után is ott maradt. Gondolkodott, hogy nem jobb-e a gyereknek egy nagyobb város, ám végül úgy döntött, nem költöznek, hiába csábította vissza az anyja és a nővére, Kriszta. Az egyik bank csoportvezetőjeként biztos állása volt, amit nem szívesen hagyott volna ott. Főleg úgy, hogy egy gyereket is el kell tartania. A volt férje minimális tartásdíjat fizet.

Ditta a válás után megkapta a házat, de ki kellett fizetnie a férjének az ingatlan felét. Ezt csak egy szabad felhasználású hitel felvételével tudta megoldani, amelyet még évekig törlesztenie kell. Egy kis autót használ a család, de az iskolába és munkába, ha jó idő van, gyalog mennek.

A gyerek felső tagozatos, zongoraórára és angolra jár, Ditta pedig edzőtermi bérletet vett, mert egy elhúzódó betegség következtében úgy érezte, nagyon rossz lett az állóképessége. Néha elmennek Szolnokra moziba vagy színházba.

A ház meglehetősen korszerűtlen, ezért nagyon sokba kerül a fűtés. Mindenképpen szigetelni kellene az épületet, de erre egyelőre nincs forrás, ezért Ditta igyekszik havonta félretenni valamennyit rá. A gyerek az iskolában ebédel, Ditta maga viszi az ebédjét, de ebédidőben egy kávét vagy egy süteményt elfogyaszt a bankkal szemben lévő cukrászdában. Nyaralásra külön nem gyűjtenek, inkább az utószezonban leárazott utazásokat részesítik előnyben. Mivel Ditta nem beszél jól angolul, ezért nem vállalkozik önálló szervezésű utazásra.

Kovácsék két gyerekkel (ezer forint) Özvegy Kovalszkyné (ezer forint) Kovács Barnabás (ezer forint) Kovalszky Ditta (ezer forint) Jövedelem 450 0 220 300 Bér/nyugdíj 0 150 0 0 Családi pótlék 26,6 0 0 13,7 Egyéb 0 0 0 15 Összes jövedelem, bevétel 477 150 220 329 Kiadások Lakáshitel 60 0 0 0 Személyi kölcsön/egyéb hitel 35 0 0 40 Lakbér 0 0 80 0 Közös költség + víz 0 20 15 0 Gáz/fűtés 20 10 10 30 Víz 10 0 0 8 Villany 8 5 5 7 Gyógyszer 5 35 0 5 Orvos 5 5 0 5 Hús, húsféle 20 4 5 10 Zöldség, gyümölcs 20 6 5 10 Tejtermék, pékáru, egyéb 20 5 5 15 Utazás 10 0 10 10 Autófenntartás 40 0 0 30 Étkezés 30 0 10 15 Étkezés (gyerek) 30 0 0 13 Ruházkodás 15 5 15 10 Ruházkodás gyerekeknek 20 0 0 10 Telefon, net, tévé 35 10 10 20 Cigaretta 0 15 10 0 Szórakozás, sport, tagdíjak 30 0 30 20 Tartós cikkek 15 10 0 15 Nyaralás 30 0 0 0 Spórolás 0 10 0 30 Egyéb 20 10 10 25 Összes kiadás 478 150 220 328



A szeptember a dohányosokat sújtotta

A Központi Statisztikai Hivatal adatai szerint szeptemberben egy hónap alatt az árak átlagosan 0,2 százalékkal emelkedtek. Az élelmiszerek ára alig változott, a száraztészta, az étolaj, a cukor és a sajt drágult, a péksütemények, a krumpli, a zöldség és gyümölcs ára viszont csökkent. Az élelmiszerek így az átlagos inflációval drágultak.

Csökkent a távközlési szolgáltatások ára 1,3 százalékkal, a ruházkodás viszont egy százalékkal többe került, így a szezonváltáshoz kapcsolódó öltözködés kicsivel drágább lett. A legnagyobb mértékben a cigaretta ára emelkedett, 1,6 százalékkal, a benzin ára alig változott, 0,2 százalékkal lett alacsonyabb.

Családjainkat mindez eltérő módon érintette. Mivel leginkább a cigaretta ára nőtt, ezért Kovalszkyné és Kovács Barnabás kénytelen többet fizetni a hónap végén. A gyerekeseknek ugyanakkor számolniuk kell azzal, hogy a kinőtt cipő és a szétszakadt kabát cseréje többe kerül. Szilárd és Kriszta a két gyerek után többet kénytelen távközlési szolgáltatásokra költeni – mindenkinek kell saját telefon plusz otthoni internet és tévé. Mivel ezek átlagára csökkent szeptemberben, ezért ez javította pozíciójukat. Kovalszky Ditta is hasonló cipőben jár, bár az egyetlen gyerek miatt ezek a költségek jóval alacsonyabbak.

A fogyasztói árak januártól számolva az összes háztartást figyelembe véve átlagosan 3,5, a nyugdíjasháztartások körében pedig 3,9 százalékkal emelkedtek.

Egyes termékek – tipikusan ruházat, tartós fogyasztási cikkek – költségei nem havonta egyenletesen jönnek össze, ám ezeket jobb híján mégis havi bontásban mutatjuk meg az átláthatóság érdekében. Az internet és a távközlési szolgáltatások ára sem változik havonta, hiszen a háztartásoknak jellemzően éves, kétéves előfizetésük van, ám a statisztika érdekében ezeket is havi változáskövetéssel szerepeltetjük.

(Borítókép: Képünk illusztráció! Egy debreceni piaccsarnok az átadás napján 2018-ban. Fotó: Oláh Tibor / MTI)