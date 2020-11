Az ünnepekben és a januári síszezonban bíznak a szállodák

Remény. Jelenleg ezt a szót mantrázzák leginkább a hotelek tulajdonosai, igazgatói. Orbán Viktor hétfői bejelentése alapján ugyanis a szállodák a következő 30 napban nem fogadhatnak turistákat, csak üzleti utazókat. Kedd este a Magyar Közlönyben is megjelentek a részletei azoknak a korlátozásoknak, amelyek szerda 0 órától lépnek életbe a koronavírus terjedésének a megfékezéséért.

A koronavírus-járvány miatt ez az év egyébként sem hozott sok örömet, az újabb korlátozások pedig tovább rontanak a helyzeten. A hoteleknél most mindenki abban reménykedik, hogy a szigorítások valóban 30 napra szólnak, nem hosszabbítják meg, és így december közepétől, vagyis a karácsonyi, szilveszteri időszakban, valamint a síszezon idején újra teljes kapacitással tudnak üzemeltetni.

Nem örülünk a helyzetnek, de el kell fogadni a kormányzati döntéseket, elvégre az egészség a legfontosabb. Igyekszünk a jelenlegi helyzetből kihozni a legtöbbet, nem szeretnénk elbocsátásokat. Szerencsére nem mondtak le minden foglalást, üzleti vendégek még érkeznek hozzánk, de megérezzük a látogatók hiányát

– mondta az Indexnek Czimondor Nándor, a zalakarosi MenDan Hotel igazgatója.

A hotel ráadásul szeptemberben, októberben és novemberben vonzza a legtöbb vendéget, számos rendezvényt tartanak és sok osztrák és német turista érkezik, ám most ők sincsenek. A MenDan így is közel telt házzal működött hétvégenként, Márton nap közeledtével is úgy kalkuláltak, hogy alig lesz szabad szoba, ám a kormányzati döntés ezt felülírta.

Pedig Czimondor Nándor szerint nagyon jól indult az év, januárban és februárban rengetegen voltak, majd a tavaszi visszaesés után a nyár is tűrhetően sikerült. Jelenleg abban bíznak, hogy a korlátozásokat nem hosszabbítják meg, és decemberben a korábbi módon üzemelhetnek tovább. Merthogy az elmúlt években alig volt szabad helyük karácsonykor és szilveszterkor, és most is sok foglalás érkezett az ünnepi időszakra. A foglalásokat egyelőre nem törlik, mivel nem lehet tudni, mi lesz december közepétől, így a vendégek türelmét kérik, amíg nem születik döntés. Addig is nagyon alacsony „lángon” üzemel a szálloda, de legalább nem kell bezárni.

Még nullszaldóra sem jönnek ki idén

Ebben az is szerepet játszik, hogy az állam a Kereskedelmi és Iparkamara javaslatára támogatja a szállodákat: a november 8-ig történt foglalásokat, illetve azok 80 százalékát megtéríti, amelynek feltétele, hogy a munkavállalót ne bocsássák el és megkapják a fizetésüket.

Az, hogy egy évben öt jónak nevezhető hónapunk van, nagyon kevés. Még nullszaldóra sem jövünk ki. Ezért is örömteli, hogy a kormány segítséget nyújtott tavasszal és most is. Rendkívül fontos a támogatás, így legalább meg tudjuk tartani a személyzetet

– mondta Czimondor Nándor.

A karácsonyi foglalások még állnak

„Jelenleg még a kétségbeesés fázisában vagyunk” – mondta az Indexnek Balogh Barbara, a noszvaji Nomád Hotel tulajdonosa. Jelenleg leginkább adminisztratív feladataik vannak csupán: a lemondásokat, valamint az átfoglalásokat kezelik. A Márton-napok miatt általában egész novemberben „banzáj” szokott lenni, de most többnyire üresen működnek.

A karácsonyi foglalásokhoz egyelőre nem kellett hozzányúlniuk, azt tapasztalják, hogy a 30 napon túl a vendégek még nem mondták le a foglalásaikat.

Hosszabb lezárásra számítanak

Balogh Barbara elmondta, hogy arra számítanak, ez a 30 napos lezárás bizony hosszabb lesz.

Szeretnék optimista lenni, de mind a számok, mind az előrejelzések azt mutatják, hogy a járvány decemberben tetőzik, így a legnagyobb butaság lenne, ha nem hosszabbítanák meg a karantént

– fogalmazott a hoteltulajdonos. Szerinte a legrosszabb az egészben a bizonytalanság, a kiszámíthatatlanság, nagyon nehéz így tervezni. Fontos kérdés – mivel a jelenlegi korlátozások még időben nem érinti az év végét –, mennyire engedik majd szabadon a szilvesztert? Balogh Barbara szerint egyik oldalról óriási visszalépés, butaság lenne, ha szabadon garázdálkodhatnának az emberek, ugyanakkor a vendéglátásnak ez lenne az utolsó esélye, hogy mentsék valahogy az évet.

Jelenleg abban bíznak, hogy ha januárban már szabad lesz a pálya – ez persze attól is függ, hogyan alakulnak majd a fertőzöttségi adatok, miket érintenek majd a korlátozások.

„Abban bízunk, hogy bár a január alapesetben nem főszezon, de ha az emberek nem mennek síelni például Ausztriába, akkor jó eséllyel a vágy az meglesz, hogy kiszabaduljanak egy picit vidékre” – mondta, hozzátéve, hogy ez most megint a vidékről szól, de kétli, hogy valaki januárban éppen Budapesten akarna eltölteni mondjuk egy hetet.

Vis maior

„Számítottunk a lezárásokra, azt gondolom, hogy ez egy racionális lépés volt” – fogalmazott portálunknak Szikora Eszter, a Rosinante Stílusos Vidéki Fogadó szállodavezetője. Tartalékoltak erre az időszakra, például dolgozóik az elkövetkező hetekben mennek szabadságra, illetve átállnak a kiszállításokra. A foglalási szándék náluk már eleve alacsony volt, töredéke volt az elmúlt évekének, ez most gyakorlatilag nullára esett. A 30 napon túli eseményeket, foglalásokat még nem mondták vissza, de már érdeklődtek többen, hogy mi lesz – mondta a hotelvezető.

A hatósági korlátozás az egy vis maior kategória, így kötelesek visszafizetni a befizetett előlegeket.

„Üzleti vendégeket”, azaz munkavégzés céljából érkezőket továbbra is fogadhatnak, 10 fő alatti céges rendezvényeket tarthatnak, de tapasztalataik szerint a cégek nem élnek ezzel a lehetőséggel, volt néhány ilyen foglalásuk erre a hétre, de ezeket is visszamondták.