A jegybank keményen megbírságolta az Aegon Biztosítót

A Magyar Nemzeti Bank (MNB) összesen 60 millió forint bírságot szabott ki az Aegon Biztosítóra – közölte a jegybank a honlapján. A vizsgálat feltárta: a biztosító a befektetési egységekhez kötött (unit-linked) életbiztosítási állománykezelése során nem tartotta be az ajánlatok elbírálására rendelkezésre álló határidőt, előfordult az is, hogy már elutasított ajánlatot később ismét elbírált. Szabálysértő volt a díjfizetési gyakorlat, s a biztosító nem a szerződési feltételekkel összhangban vonta le a számlavezetési (és a díjmentesített szerződéseknél a fenntartási) költségeket sem. Hiányos volt az éves értesítő levelek tartalma is. Kötelező gépjármű-felelősségbiztosításainál pedig a biztosító többször megsértette a kár- és kötvénynyilvántartó, illetve az üzembentartó felé fennálló tájékoztatási kötelezettségét.

A jegybanki vizsgálat az ellenőrzött élet és nem-életbiztosítási termékek szerződési feltételeiben is jogszabálysértéseket állapított meg. Hiányosan tájékoztatták az ügyfeleket egyebek mellett a kiemelt információkról, s nem mérték fel teljes körűen egyes ügyfelek veszteségviselési képességeit sem. Hiányos, nehezen elérhető volt a biztosító panaszkezelési szabályzata, nem lehetett mindenkor időpontot foglalni személyes ügyintézésre, s gondok vetődtek fel a telefonos és szóbeli panaszok kezelésénél is.

A biztosító a vizsgálat során több hiányosságot orvosolt; pénzügyi mutatói, profitabilitása, tőkemegfelelése továbbra is megbízható képet mutat. Bár a jegybank több jelentős hiányosságot is azonosított, ezek alapvetően nem érintik a biztosító megbízható működését – írták a közleményben.