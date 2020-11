Világújdonság a magyarországi betéti kártyás részletfizetés

Elsőként az Erste Bank magyarországi ügyfelei használhatják a Mastercard Részletfizetés nevű új szolgáltatást, amelynek köszönhetően bármely 20 ezer forint feletti kártyás vásárlásukra néhány gombnyomással kérhetnek kedvező részletfizetést. Ez eddig csak hitelkártya-birtokosok számára volt elérhető, de mostantól a betéti kártyák folyószámlahitel keretének terhére is igényelhető.

A bolti vásárlásnál a bankkártya-elfogadó terminálon, az online fizetésnél egy felugró ablakban választhatják ki a kártyabirtokosok, hogy a szokásos módon egyben, vagy fix részletekben szeretnék-e kiegyenlíteni a vételárat.

Magyarországon az Ersténél volt először elérhető minden típusú kártyára platform-függetlenül a mobiltelefonos fizetés, de például a fizetési kérelem bevezetésében is élen járt a bank

– hangsúlyozta Harmati László, az Erste Bank lakossági területért felelős vezérigazgató-helyettese az új fejlesztés bejelentésekor.

Jelenleg már több mint százezer bankkártya elfogadó terminál alkalmas arra Magyarországon, hogy a részletfizetési opciót megjelenítse vásárlás közben, ez a hazai kereskedői terminálok közel háromnegyede. A jövőben a lefedettség további emelését tervezik a piaci szereplők.

Mindig hatalmas dolog az, ha Magyarországról indul útjára egy olyan innováció, mint ez a mostani, és úgy látjuk, a világ minden tájáról nagy kíváncsiság övezi a kezdeményezést

– emelte ki Eölyüs Endre, a Mastercard Magyarországért és Szlovéniáért felelős igazgatója.

A Mastercard Részletfizetést négy éve vezették be több országban, idehaza három éve érhető el. A megoldás az ügyfelek számára nagy rugalmasságot jelent, hiszen bármely, 20 ezer forint feletti kártyás vásárlásnál dönthetnek úgy, hogy igénybe veszik a szolgáltatást. Ennek köszönhetően nem egy összegben terheli pénztárcájukat az adott kiadás, hanem részletekben, hosszabb idő alatt fizethetik vissza a felhasznált összeget, méghozzá a hitelkártya-, vagy éppen a folyószámlahitel-kamatoknál kedvezőbb kondíciókkal. Ráadásul így nem csupán egyetlen nagyobb értékű termék megvásárlásakor kaphatnak digitális áruhitelt, hanem bármikor, ha költésük értéke meghaladja a 20 ezer forintot. Ez a lehetőség nemcsak nagyobb értékű áruk, hanem szolgáltatások (például orvosi, fogorvosi ellátások vagy szakszervizek) igénybevételekor is adott, sőt, olyan online webáruházakban is, ahol áruhitelt nem kínáltak eddig az ügyfeleknek.

A tapasztalatok szerint a részletfizetést leginkább 50-100 ezer forint közötti összegsávban választják az ügyfelek, és jellemzően olyan esetekben, amikor a vásárláshoz kapcsolódó egyéb kölcsönre nincs lehetőség, vagy az túl sok ügyintézéssel járna. Tipikusan ilyen ügyletet jelentenek az online vásárlások, ezeken belül is leginkább az elektronikai és számítástechnikai áruházak tranzakciói.

Az érintett hitelkártyáknál a 20 ezer forint feletti fizetési tranzakciók több mint 12 százalékánál a részletfizetési opciót választották a vásárlók az elektronikai szakboltokban. A tipikus felhasználási területek között sokszor olyan üzleteket találunk, ahol az áruhitel korábban megszokott volt (ilyenek például a bútorkereskedők), ám a kártyabirtokosok új területeken is gyakorta használják a szolgáltatást. A kerékpár- vagy a motoros boltok és szervizek esetében például a hitelkártyás tranzakciók 6 százaléka zárul részletfizetéssel. Emellett volt ilyen tranzakcióra példa utazási irodában, egészségügyi vizsgálatok esetén, tandíj fizetéskor vagy egészségpénztári befizetéskor, sőt még rendőrségi bírságot és a NAV-nak járó illetéket is fizettek így. A részletfizetésre rá is lehet szokni: volt ügyfél, aki 12 hónap alatt hetven alkalommal vásárolt így. A legnagyobb összegű Mastercard Részletfizetés másfél millió forint volt egy budapesti fogászatban, de van példa jelentősebb összegű tranzakcióra építőanyag-telepen és autókereskedőnél is.