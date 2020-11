A járvány nagy nyertesei a házhoz szállító cégek

Életbe léptek az újabb korlátozások. Orbán Viktor hétfői bejelentése alapján szerdától bezártak az éttermek – kivéve az üzemi éttermeket –, igaz, házhoz szállítani továbbra is lehet, ami azt jelenti, hogy a jelenlegi helyzet abszolút nyertesei azok a cégek lehetnek, amelyek ezzel foglalkoznak, így például a NetPincér és a Wolt.

Pláne, hogy szerdától a boltok is bezárnak este 7 órakor, miközben mindkét cég változatlanul felveszi a rendeléseket, és az érintett időszakban is szállít házhoz. A Wolt este 11 óráig fogad rendeléseket, míg a NetPincér egész éjszaka szállít ki éttermekből és élelmiszerüzletekből is, ami nagy segítséget jelent, tekintve, hogy az emberek este 8 óra után nem hagyhatják el a lakásukat a következő hónapban.

Egymillió fős megrendelői bázist kell kiszolgálni

A NetPincér eddig is évről évre növekedett, és az elmúlt háromnegyed évben is folyamatos növekedést tapasztaltak, és bíznak benne, hogy a következő időszakban is egyre több rendelést tudnak a partnereikhez eljuttatni – tudta meg az Index Blaumann Debórától, a NetPincér marketingigazgatójától.

Egyelőre nem tudjuk, hogy az új szabályozások mennyiben hoznak kiugró növekedést, azt azonban már a bejelentés első napján is láttuk, hogy egy nap alatt emelkedett a csatlakozni kívánó partnerek és a megrendelések száma

– mondta portálunknak a marketingigazgató. Hozzátette, ahogyan az első hullámban, úgy most is azt tartják szem előtt, hogy amennyire tudják, segítik a partnereik és futárpartnereik munkáját, valamint gördülékenyen szolgálják ki a több mint egymillió főt számláló megrendelői bázisukat.

Abban mindkét cégnél egyetértenek, hogy a mostani helyzetnek megvan az az előnye, hogy egyszer már végigcsinálták ezeket a folyamatokat, így van már tapasztalat ezen a téren is. Tavasszal hirtelen és gyorsan kellett átállni teljesen új működésre, miközben százával jelentkeztek az új partnerek országszerte, és jelentősen megnőtt a rendelések száma is.

A tavaszi hullám kezdetekor, márciusban teljesen felborult a Wolt működése, kényelmi szolgáltatásból váltottunk segítő szerepre egyik napról a másikra

– mondta az Indexnek Juhász Alexandra, a Wolt marketingigazgatója. A szokásoshoz képest körülbelül tízszer annyi megkeresés érkezett be hozzájuk, és felvettek a rendszerbe nagyjából ezer új éttermi partnert.

A kereslet ugrásszerűen megnőtt, a Wolt márciusban már elérte azt a szintet, amelyet előzetes becslések szerint decemberre terveztek.

Továbbra is várják a futárok jelentkezését

Juhász Alexandra arról is beszélt lapunknak, hogy a növekedés egészen a kijárási korlátozás feloldásáig, a nyár elejéig tartott, miközben új területek és városok felé nyitottak kiszállítás terén.

Emellett mindkét cégnél jelentősen, ezres nagyságrenddel megnőtt a futárpartnerek száma, és a járványhelyzet miatt átálltak az online felvételi folyamatra, sőt a betanítást is az interneten keresztül végezték.

Ez az állapot az újabb korlátozások után a mostani időszakra is igaz, mindkét vállalatnál keresik az új munkatársakat, hogy a növekvő kereslet mellett is problémamentesen tudjanak kiszállítani, valamint a vásárlói szokások alakulását figyelembe véve tudják kiszolgálni a megrendelők igényeit. Erre azért is van szükség, mert

nemcsak a szigorítások miatt várható kiemelkedő forgalom a következő hónapban, hanem azért is, mert az őszi-téli időszak normál körülmények között is a legforgalmasabb az étel-házhozszállítási piacon, ezért a forgalomnövekedés még a tavaszihoz képest is kiugró lehet.

A NetPincérnél és a Woltnál is újdonságnak számított tavasszal a biztonságosabb kiszállítás, amely kapcsán számos higiéniai óvintézkedést vezettek be – így többek között az érintkezésmentes kiszállítást –, amelyeket azóta is fenntartanak.

(Borítókép: A kijárási tilalom első éjszakája 2020. november 11-én. Fotó: Bánkúti Sándor / Index; Címlapkép: Czerkl Gábor / Index)