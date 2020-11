A forint utóbbi hetekben mutatott erősödésének köszönhetően ma már nagyobb az esély arra, hogy az MNB következő lépése kamatcsökkentés lesz, mint emelés. A Portfolio által megkérdezett elemzők szerint novemberben még nem, de december közepén több fontos kérdésben is döntenie kell a monetáris tanácsnak, így elképzelhető a kamatkondíciók felülvizsgálata is.



A lap emlékeztet, kedden megint összeül az MNB monetáris tanácsa, hogy határozzon a kamatkondíciókról, a mostani ülésen egyelőre nem várható változtatás, előreláthatólag marad a jelenlegi 0,6 százalékos alapkamat és a kamatfolyosó. Ugyanígy nem várnak változást az elemzők a csütörtöki tenderen sem: maradhat az alapkamatnál 15 bázisponttal magasabb, 0,75 százalékos egyhetes ráta is.

A Portfolio megjegyzi: a decemberi üléssel kapcsolatban már most erősebbek a várakozások, hiszen ha most nem tesz lépéseket a lazítás felé a jegybank, akkor azt december közepén megteheti. Ráadásul akkor új GDP- és inflációs előrejelzés is érkezik, így alkalma lesz a monetáris tanácsnak felülvizsgálni az eszköztárat a kilátások függvényében. Emellett bekalkulálhatják a járvány második hullámának gazdasági hatását.