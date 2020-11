Pozsony: kétezer új munkahelyet létesít a Volkswagen

Pozsonyban kétezer munkahelyet fog teremteni a Volkswagen (VW) autógyár egymilliárd eurós beruházása. A szlovák kormányfő hivatalosan is bejelentette a német autógyártó befektetését, amit a konszern elnöke a közelmúltban már beharangozott.



A pozsonyi gyárból 1991-ben gördült ki az első modell, a Volkswagen Passat, s most a Passat visszatér Pozsonyba. Ráadásul a Škoda Superb gyártását is áthelyezik a pozsonyi gyárba – írta az Ujszo.com. A két új modell gyártását 2023-ban fogják megkezdeni, a beruházás miatt nem fogják kibővíteni a gyárcsarnokokat, a két modellt integrálják a jelenlegi gyártási folyamatokba. A két új modell belső égésű motorral felszerelt változatait fogják a szlovák fővárosban gyártani, ám olyan platformmal, amely lehetőséget ad a hibrid változatok gyártására.

Kapcsolódó Óriásberuházásra készül a Volkswagen a szomszédban A korábban lefújt, Törökországba tervezett gyár építése helyett Pozsonyban fejleszt a német autógyár.

A német autógyártó eredetileg a törökországi Izmir közelében akart gyártóüzemet létesíteni, amelynek beruházási költségeit a Volkswagen részéről csaknem 1,5 milliárd, a beszállító cégek részéről pedig további egymilliárd euróra becsülték. A beruházás mintegy négyezer munkahellyel kecsegtetett, a gyárban évi 300 ezer autó készült volna. Az elmúlt hetekben azonban kiderült, hogy ezt a beruházást végül Pozsonyban fogják megvalósítani.

Kapcsolódó Ezer főt elbocsát a Volkswagen Pozsonyban Kevesebb autót vesznek az emberek, hatékonyabb gyártás kell.

A VW pozsonyi gyárában közvetlenül több mint 12 ezer ember foglalkoztat, a beruházók hálózata viszont további tízezreket. A gyár eddigi beruházásai meghaladták a 4,5 milliárd eurót.