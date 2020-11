Tényleg uniós jogba ütközik az étel-házhozszállítás szabályozása?

Az elmúlt napokban jelent meg az a vélekedés, amely szerint uniós jogba ütközik az ételek házhoz szállításának járványhelyzetre hangolt áfaszabályozása az uniós jogba ütközik.

Elvileg így is van, a gyakorlat szerint azonban nem áll elő olyan helyzet, ami ütközne az uniós szabályozással.

A szabályozás szerint 5 százalék áfa terheli a kiszállítandó ételt és 27 százalék a szállítás díja. Angyal József adószakértő szerint a kettőt nem lehet különválasztani, mert egy szolgáltatás áfája meghatározza a hozzá szorosan kapcsolódó szolgáltatások, ügyletek áfáját is. Ez így is van. Vagyis nem lehet a kiszállított ételt 5, a csomagolást 27 százalékos kulcsba sorolni, ez az egész együttesen lesz 5 százalék.

Ám az esetek többségében nem az adott étterem szállítja ki az ételt, így nem is ő számítja fel a házhoz szállítás díját. Hétköznapi felhasználóként jellemzően valamelyik netes ételrendelésre szakosodott portálról választunk ételt – természetesen jól bejáratott éttermeink ez alól kivételt képezhetnek. Ez esetben pedig a számlán teljesen külön fog szerepelni a két tétel: az étel és a szállítása. Sőt ha az étel mellé rendelünk pár doboz sört, akkor azok áfatartalma 27 százalék marad, nem kapcsolódik automatikusan a házhoz szállított ételhez az áfabeli megítélése.

Az étel ára és a szállítás díja eddig is külön szerepelt a számlán, mondta Juhász Alexandra, a Wolt Magyarország marketingigazgatója. Ez annál is inkább fontos, mert a cég nemcsak éttermekből vállal házhoz szállítást, hanem akár élelmiszerüzletekből is, ahol pedig az egyes tételek áfatartalma eltérő. A társaság és ötszáz éttermet számláló partnerhálózata már tavasszal kérte a kormányzattól a házhoz szállított ételek áfájának csökkentését.

A házhoz szállítás már tavasszal felpörgött – nemcsak az élelmiszer, hanem minden termék esetében. Ennek tudható be, hogy például a Wolt le tud mondani a normális időszakokra megállapított éttermek által fizetendő jutalékról. Így a partnercégek is könnyebben átvészelhetik azt az időszakot, amikor kényszerűen zárva kell tartaniuk.