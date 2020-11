Kedves Télapó, csak az Amazont ne

„Amazon-mentes” karácsonyi vásárlást szorgalmaznak francia városvezetők és közszereplők – adta hírül az MTI.

Politikusok, valamint a kulturális élet szervezetei és közszereplők petícióban kérték kedden a franciáktól, hogy ne az amerikai Amazon internetes oldalon intézzék a karácsonyi vásárlásaikat.



Kedves Télapó, idén Amazon-mentes (#NoëlSansAmazon) karácsonyi fogadalmat teszünk

– írták a petícióban. Párizs főpolgármestere mellett Grenoble és Poitiers városok polgármesterei, valamint a Greenpeace környezetvédelmi szervezet, a franciaországi kereskedők konföderációja és a francia könyvesboltok szakszervezete is szerepel az aláírók között.

Franciaországban ugyanis október 30-tól legalább december 1-jéig általános karantén van érvényben a koronavírus-járvány visszaszorítása érdekében, és az éttermek, a kávézók mellett a nem létfontosságú áruk kereskedelmével foglalkozó üzleteknek is be kellett zárniuk. Ez országszerte felzúdulást váltott ki, különösen a könyvesboltoknál, amelyek nyitva maradását ellenzéki politikusok és értelmiségiek is követelték. A kormány ígérete szerint ha folytatódik a járványmutatók javulása, legkorábban december 1-jén országszerte újranyithatnak az üzletek.

A petíciót támogató tiltakozók a világ legnagyobb internetes kiskereskedelmi vállalata, az Amazon térnyerésének környezetvédelmi, pénzügyi és társadalmi következményeit ecsetelik, majd azt kérik a franciától, hogy inkább a lakhelyükhöz közeli üzletekben vásárolják meg a karácsonyi ajándékokat.

Ez nem csak arra felhívás, hogy ne az Amazonon rendeljünk, hanem egyben pozitív petíció a kiskereskedők támogatására és a tartósabb internetes kereskedelem érdekében. A digitális brigantikkal szemben a petíció a francia gazdaság számára hasznos törvényeket is követel, ahelyett, hogy azok az Amazon már őrült méretű vagyonát még tovább növelnék

– tette hozzá Matthieu Orphelin képviselő.

A petíciót megelőzően politikai és szakszervezeti vezetők, valamint könyvkiadók lapfelhívásban kérték a kormánytól, hogy vessen ki különadót az Amazon eladásaira, mert „sürgősen meg kell állítani az internetes vásárlások óriásának térnyerését”.

Korábban maga a párizsi is kormány tisztességtelennek nevezte az Amazonnak a fekete péntekre hangoló, leárazásokat hirdető reklámjait az általános karantén miatt bezárni kényszerülő boltokkal szemben.

A cégóriás ezt követően le is állította a kampányt.

A petícióra válaszul az Amazon France közleményben azt állítja, hogy több mint 11 ezer francia vállalkozónak és kereskedőnek biztosít platformot, és több mint 9300 embert foglalkoztat Franciaországban.