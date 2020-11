Beindultak a fekete péntek-akciók és a mikulásfigurákkal együtt egyre több slágerajándéknak számító nagy értékű termék jelenik meg az áruházak polcain. Az idei vásárlási szezon azonban a koronavírus-járvány miatt jó eséllyel más lesz, mint a korábbiak.

Az már az eddig megjelent adatokból is látszik, hogy a pandémia megtörte a kiskereskedelmi forgalom korábbi években látott egyenletes növekedését. A KSH adatai szerint tavalyelőtt 7, a múlt évben pedig 6 százalékos volt a növekedés, az idei év első kilenc hónapjában azonban mindössze fél százalékos volt a többlet éves szinten.

Az óvatosság abból látszik, hogy azoknál a termékeknél , amelyek vásárlása halasztható – például ruhák, cipők, műszaki cikkek, bútorok, számítástechnikai eszközök –, csökkent a forgalom a tavalyi növekedés után.

A válságidőszakokban ugyanis a lakosság egy része későbbre halasztja a vásárlást

– mutat rá a Black Friday időszakáról és a személyi kölcsönökről készített összeállítása.

Az óvatos üzemmódba kapcsolás ellenére sokan vannak, akik ilyenkor – hosszú távon is biztos munkahellyel és magas jövedelemmel a hátuk mögött – személyi kölcsönök segítségével kezdenek költekezni.

Mire kell nagyon figyelni?

Az akciószezonban megjelennek az áruhiteles ajánlatok is, de ezeket ajánlott óvatosan kezelni, hiába tűnnek első látásra kedvezőnek. Az áruhitelek hátránya, hogy csakis az adott termékre lehet elkölteni az összeget, ráadásul az adott kereskedőnél jó eséllyel csak egy vagy nagyon kevés áruhitel-konstrukcióból lehet választani

– mutat rá a money.hu kommunikációs vezetője. Németh-Simkó Judit ugyanakkor arra is figyelmeztet, hogy a személyi kölcsönöknél csak az év végéig van érvényben az adósságvédelmi intézkedések között bevezetett thm-plafon, így a mostani hiteligénylőknek a januártól érvényes thm-et kell leginkább figyelembe venniük, ez határozza majd meg a havi törlesztőrészletet.

A szakértő szerint több százezer forintot is spórolhatnak, akik körültekintően választanak:

Egy 5 éves futamidejű 1,5 millió forintos személyi kölcsön esetében összességében akár 300-400 ezer forintos megtakarítás is elérhető, ha valaki a legjobbat választja a legdrágább helyett.

A money.hu adatai szerint november közepén a másfél millió forintos, 5 éves futamidőre felvett személyi kölcsönök közül a legolcsóbbak havi törlesztőrészlete 30 ezer forint volt, összesen pedig 1,8 millió forintot kell visszafizetni a banknak. A legdrágább konstrukciók esetében ugyanez a havi törlesztés 37-38 ezer forint is lehet, amivel a visszafizetendő összeg akár a 2,3 millió forintot is elérheti. Ezért is fontos a kínálat alapos áttekintése – figyelmeztet a pénzügyi elemzés.

