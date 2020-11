Dühösek a kkv-k: alig csordogál a beígért segítség

Rákossy Balázs, a Pénzügyminisztérium európai uniós források felhasználásáért felelős államtitkára május közepén jelentette be , hogy a kormányzat megnyitja azt a több mint 50 milliárd forintos pályázati keretet, amely a koronavírus-járvány által okozott kihívásokhoz való jobb alkalmazkodást hivatott segíteni a mikro-, kis- és középvállalkozások (kkv) szektorában.

A vállalkozások a gazdaságvédelmi akcióterv keretében átcsoportosított fejlesztési forrásokra első körben május 29-től adhatták be a támogatási kérelmeiket. (A pályázók a visszatérítendő támogatás egy részének vagy akár teljes összegének visszafizetése alól is felmentést kaphatnak, ha teljesítik az előre meghatározott eredményességi célokat.) A koronavirus.gov.hu oldalon is megtalálható híradás kifejezetten egyszerűsített eljárásrendről tesz említést, a kétségbeesett pályázókat pedig egyszerű, Excel-táblázat kitöltéséhez fogható dokumentációs követelménnyel kecsegtették.

A kedvezően elbírált támogatási kérelmek a Gazdaságfejlesztési és innovációs operatív program (GINOP) 33,3 milliárdos-, illetve a Versenyképes Közép-Magyarország operatív program (VEKOP) 18,8 milliárd forintos keretét terhelné.

A kormányzat 2000 körüli pályázattal számolt, ám lapunk úgy értesült, hogy a kiírás után majdnem fél évvel még mindig csak 15, 20 a sikeresnek ítélt pályázatok száma.

Csalódtak a gyors segítségben bízók

Gyanúra adhatott okot a pályázatokat lebonyolító Iparfejlesztési Közhasznú Nonprofit Kft. (IKFA) saját oldalán közzétett támogatási felhívás. A közreműködő szervezet által kereshetővé tett két dokumentum egyenként 75 oldalon keresztül sorolja a megfelelési kritériumokat.

Egy, a pályázatok elbírálásának folyamatára rálátó forrásunktól úgy értesültünk, hogy a bajba került mikro-, kis- és középvállalkozások kétségbeesetten és dühösen szembesültek az elmúlt 6 év legnehezebben teljesíthető támogatási követelményrendszerével. Nem csoda, mivel a szolgáltatási és kereskedelmi szektorban működő kis cégek több mint felének súlyos károkat okozott már a vírusjárvány első hulláma is. A drasztikusan visszaeső bevételek mellett továbbra is fizetniük kell a vállalkozások rezsijét, az adókat, a márciusban bejelentett hiteltörlesztési moratórium pedig az év végén lejár (bár ennek a kormány a meghosszabbítását tervezi).

A pályázóknak a legtöbb fejtörést az okozza, hogy nem látják a folyamat végét, így a gazdálkodásuk nem tervezhető. A megígért azonnali segítség helyett nehézkes, hosszadalmas és beláthatatlan folyamat részeseivé váltak. Az is növeli a bizonytalanságot, hogy a visszatérítendő forrás jövője egy későbbi auditáláson múlik, így nem tudni, hogy megtarthatják-e a pénzt a munkáltatók vagy – részben vagy egészben – vissza kell fizetniük.