Norvégia lehet a Panasonic európai akkumulátor-gyártó központja?

A vásárlói kereslettől függően akár a nevadai Gigafactory 1-hez hasonló – vagyis a Teslának évi 35 GWh-nyi akkumulátort előállító üzem – nagyságú, döntően elektromos autókban használatos akkumulátor gyár létesítésével kapcsolatban írt alá szándéknyilatkozatot a Panasonic, az Equinor energetikai vállalat mellett a Norsk Hydro ipari csoporttal – írta a Panasonic közleménye alapján a Villanyautosok.hu.

Az üzem megépítésével kapcsolatos megvalósíthatósági vizsgálatok elsősorban az energiatároló berendezések előállításának fenntarthatóságára és költséghatékonyságára koncentrálnak majd, és várhatóan 2021. közepére érnek véget. Felmérik azt is, hogy az európai elektromos autógyártás mellett más iparágakból – például a hektikus termelésű megújulóenergia szektorból – mekkora kereslet mutatkozhat a termékekre.

A portál szerint Norvégia azért lehet ideális helyszín fenntarthatósági szempontból, mivel az országban számos vízerőmű biztosít tiszta elektromosságot, amit az egyébként meglehetősen energiaigényes akkumulátorgyártásra lehet fordítani.

A projekt első szakaszában a partnerek felmérik a potenciális vásárlók körét, mind az autóiparban, mind más iparágakban, ennek eredménye 2021 közepére várható. A Panasonic szerint Európában a következendő években hatalmas robbanás várható az elektromos autók értékesítésében.

„Úgy hisszük, hogy az akkumulátoros energiatárolás egyre fontosabb szerepet játszik abban, hogy az energiarendszerek elérjék a nettó nulla kibocsátást. Az energetikai szaktudás különböző területeinek összevonásával cégeink jövedelmező, méretezhető, és fenntartható akkumulátor-üzletág létrehozására törekednek”– kommentálta a bejelentést Arvid Moss, a Hydro energiaügyi és vállalati fejlesztési részlegének ügyvezető alelnöke.

A Panasonic szerint a tervezett létesítmény a Tesla számára is érdekes lehet, hiszen kiélezett verseny folyik az autóipari cégek között az akkumulátorok beszerzésének jövőbeni biztosításáért partnerek által, még akkor is, ha saját, házon belüli cellagyártást is terveznek.