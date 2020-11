Megtolhatja a lepukkant lakások piacát az otthonfelújítási program

Az Építési Vállalkozók Országos Szakszövetsége (ÉVOSZ) üdvözli a szerdai bejelentéseket – összegzett az Indexnek Koji László, a szervezet elnöke. Az ÉVOSZ egyébként már 2015-ben – amikor a családi otthonteremtési támogatások megjelentek – szorgalmazta, hogy a különböző támogatásokat a felújításokra is terjesszék ki. A 3 millió forintos plafont is ideálisnak tartja, a szervezetnél ugyanis úgy kalkuláltak korábban, hogy ez az összeg passzol az átlagos felújítások bekerülési értékéhez, műszaki tartalmához.

Koji László – utalva Novák Katalin családokért felelős tárca nélküli miniszter bejelentésére – az eljárásrendről elmondta, hogy az új támogatási konstrukciók a korábbi csok-támogatások rendszere szerint fognak működni. Írásban kell szerződni, tételes költségvetés kell, számlán keresztül kell a pénzeknek mozogni, kereskedelmi bankkal kell leszerződni és a program utólagos finanszírozású – ezek a legfontosabb jellemzői az eljárási rendnek. Szerinte

HA EZEK A MINIMUMELVÁRÁSOK NEM LENNÉNEK MEG, AKKOR AZ IGEN KOMOLY VISSZAÉLÉSEKRE ADNA LEHETŐSÉGET.

„Sajnos ez a bürokráciával együtt jár, a legnagyobb adminisztrációs elvárásokat és a folyamat átláthatóságát a kereskedelmi bankok fogják kérni, mert ők csak úgy nem fogják odaadni a pénzt” – fogalmazott Koji László. Az otthonfelújítási programtól többek közt azt várják, hogy

a mikro- és kisvállalkozásoknak munkalehetőséget biztosít, ráadásul többek közt a járványidőszak hatására az építőiparnak közel 20 százalékkal kisebb a rendelésállománya, mint egy évvel ezelőtt;

továbbá a piac fehéredésére, valamint a versenyfeltételek kiegyenlítődésére is számítanak ezen a részpiacon.

Az ilyen jellegű munkavégzésekhez írásos szerződés kell, ami azért ebben a körben végzett munkáknál komoly hiányosságokat mutat. Koji László szerint a lakásfelújításoknál az esetek 70 százalékában írásos szerződés sincs, mert a 27 százalékos áfa megspórolása érdekében az érintettek összekacsintanak, annak minden hátrányával együtt – a kivitelező van, hogy nincs kifizetve, a megrendelő pedig sokszor hiába mondja, hogy nem is erre gondoltam.

Nincs röghöz kötés, javulhat a lakásállomány minősége

Az egy fontos újdonság a korábbi, csokos támogatásokkal szemben, hogy a most bejelentett részletek szerint nincs 10 éves bentlakási kötelezettség – mondta az Indexnek Balogh László, az Ingatlan.com vezető gazdasági szakértője. Ez már csak azért is lehetett szerinte kérdéses, mert például már egy 600 ezer forintos csok-támogatásnál is fennállt ez, míg most 3 millió forintos felújítás esetén is el lehet költözni.

Az ingatlanpiaci szakértő kiemelte, hogy ezzel a támogatással családonként ugyan csak egyszer lehet élni, de ugyanannál a lakásnál – ha eladják az ingatlant – az új lakó is élhet ezzel a maximum 3 millió forintos támogatással.

A nyertesei ennek a támogatásnak nem feltétlenül csak a családok lehetnek, hanem ebben az esetben akár az ingatlanok is

– fogalmazott Balogh László, hozzátéve, hogy a használt lakások között a felújítandók iránti érdeklődés „eléggé sovány”, viszont az arányuk a teljes kínálaton belül már számottevő.

A felújítási támogatás szerinte abból a szempontból is élénkítően hathat a piacra, hogy innentől már nemcsak arra az egyszerű modellre tudnak apellálni a vevők és a vásárlók, hogy eladás előtt felújítják az ingatlant, amely így többet fog érni, könnyebben tudják eladni, hanem arra is, hogy a következő beköltöző család is igénybe tudja venni ezt a támogatást. Így azok számára is megnyílhat ez a piac, akiknek a nagyvárosi ingatlanok megfizethetetlennek minősülnek: ők is könnyebben tudnak választani egy közepes állapotú vagy felújítandó ingatlant, hiszen az állami támogatást egy frissen vásárolt ingatlanra is fel tudják venni – a további lakástámogatások mellett.

Balogh László szerint

erősen kérdéses, hogy mennyi lesz a kivitelezési kapacitás, amit az építőipar a lakásfelújításokra biztosítani tud.

Ha ugyanis több ezer család egyszerre kezd lakásfelújításba, akkor lehet, hogy nem csak néhány hónapot kell majd várni a burkolókra. Azt a szakértő is hozzátette, hogy azért a koronavírus-járvány szabadított fel kapacitásokat.

A szakszövetség elnöke, Koji László is úgy látja, hogy az elöregedett lakásállományon is sokat javíthat a program, ahogy más intézkedések is: január elsejétől a kistelepüléseken (körülbelül 2800) már működik az 5 millió forint nagyságrendig történő áfavisszatérítés intézménye, függetlenül attól, hogy új vagy használt ingatlanról van szó, továbbá gyerekvállaláshoz sem kötik ezt a támogatást.

