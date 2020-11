Alapesetben az emberek már készülnének a síszezonra. A legtöbb magyarnak Ausztria célpont, ahol jól karban tartott pályák várják a közönséget, ráadásul elérhető távolságban: nem kell annyit utazni, mint Olaszországba vagy Franciaországba.

Számszerűsítve ezt úgy kell elképzelni, hogy

nagyjából 500 ezer magyar síelő utazik telente Ausztriába,

ezzel tavaly a 9. helyen voltunk a küldő országok listáján, a vendégéjszakákat tekintve pedig meghaladtuk az egymilliót.

Idén más a helyzet. A koronavírus-járvány átír mindent, amelynek egyik legnagyobb elszenvedője a turizmus, vendéglátás. Főleg most, amikor Ausztriában újabb szigorításokat vezettek be december 6-ig. A síliftek üzemeltetését leállították a nagyközönség előtt, vagyis a hobbisízők nem hódolhatnak szenvedélyüknek, csak a versenyzők használhatják a pályákat, valamint bezártak a szállodák – csak az üzleti céllal érkező vendégeket fogadhatják –, a szabadidős létesítmények és az éttermek is.

Azért zártak, hogy nyithassanak

A GDP jelentős részét teszi ki a turizmus Ausztriában, és éppen ezért zárták le az országot novemberben. Így akarják menteni, ami még menthető. Bíznak benne, hogy ebben a néhány hétben lejjebb mennek a számok, ha így lesz, akkor nem hosszabbítják meg az intézkedéseket, és akkor még lehet valami az idei síszezonból december közepétől vagy januártól

– mondta az Indexnek Kaufmann Ildikó, az Österreich Werbung marketingmenedzsere, aki szerint ebben az esetben belföldi turizmus biztosan lesz, a németekre is lehet számítani, de más országból is várják a vendégeket, így Hollandiából és Magyarországról úgyszintén. A kérdés az, hogy hogyan lehet majd ki- és visszautazni, de biztosan vannak olyanok, akiknek annyira fontos a síelés, hogy bevállalnák a hazatérés utáni 10 napos home office-t is.

Az osztrák gazdaság meghatározó eleme a téli síturizmus, így a kormány is igyekszik elkerülni a teljes lezárást, érdeke, hogy idén is legyen síszezon. Támogatja is a turisztikai vállalkozásokat, így azoknál a vállalkozásoknál, amelyeket közvetlenül érintenek a második lezárás korlátozásai, a novemberben kieső forgalom után legfeljebb 80 százalékig kompenzálják a tavaly novemberi forgalomhoz mérten. Bevezették a Kurzarbeitot a munkahelyek megtartása érdekében, a vendéglátásban és a szálláshelyeken 5 százalékos az áfakulcs, míg a korábbi 375 millió eurós állami hitelgarancia-keretet felemelték 625 millióra.

Természetesen nagy a bizonytalanság, de Kaufmann Ildikó szerint már nagyon készülnek arra, hogy újra lehessen nyitni. Ennek megfelelően számos biztonsági óvintézkedést tettek, felügyelik a távolságtartást, sűrítik a felvonók számát, adott esetben korlátozzák, hányan léphetnek be, figyelik a maszkviselést, a jegyeket és a bérleteket pedig előre meg lehet venni online, amely tovább csökkenti a kockázatot. Egyszóval vendéglátóként és vendégként is sok mindent lehet tenni azért, hogy működőképes legyen a szezon.

Bőven lesz munkájuk az oktatóknak

Nem engedhetik meg maguknak, hogy ne nyissák ki a sípályákat. Az osztrák gazdaság megrogyna tőle. Ezért sem aggódtam egy percig sem. A munka miatt nem izgulok, biztosan lesz bőven, mert amikor enyhül a jelenlegi helyzet, a természet közelsége felértékelődik, aki tud, egyből megy a sípályákra

– mondta Serdült Veronika, aki évek óta Hermagorban és Bad Gasteinben dolgozik snowboard- és síoktatóként, és nem tart attól, hogy jelentősen rosszabb lenne a mostani szezon, ha újra ki lehet nyitni.

Már csak azért is várja mindenki a nyitást, mert már októberben havas volt Ausztria, erős télre számítanak, valamint olyan havazásra, amilyenre évek óta nem volt példa. Mivel a sípályák már októberben kinyitottak a novemberi korlátozásokig, Serdült Veronika néhány napot tudott csúszni idén is, és már akkor látszott, hogy a biztonsági intézkedéseket komolyan veszik.

„Üdítő volt a hangulat a pályán, nem lehetett érzékelni a járványt, sőt volt olyan vasárnap, amikor a parkolóban egy gombostűt sem lehetett leejteni, annyira tele volt – mondta Serdült Veronika. A szabályokat viszont nagyon komolyan vették. Bár maszk mindenkin volt, ha valakinek csak a száját takarta, az orrát pedig nem, a liftes egyből rákiabált. ”

A túlélés múlik a nyitáson itthon

A helyzet Magyarországon sem túl rózsás, a legfőbb gondot a bizonytalanság szüli. Az egyik intézkedés követi a másikat, nehéz reagálni rájuk. A legtöbb helyen már csak a remény maradt meg, így Eplényben is, ahol bíznak benne, hogy ki tudnak nyitni decemberben a síelni vágyók előtt.

Tartalékokkal sehogy sem állunk, tavasszal már elhasználtunk mindent, úgyhogy nekünk most a létünk forog kockán

– mondta Ebele Bálint, az eplényi pályákat üzemeltető Síaréna Kft. ügyvezető igazgatója, aki bízik benne, hogy az időjárás is kellően hideg lesz a nyitáshoz és a jogszabályi környezet is kedvezően alakul hozzá.

Az idei év már így is elég nehéz volt, odacsapott a turisztikának. Eplényben a síszezont követően rögtön elindul a libegőszezon, ám a koronavírus miatt erre nem volt lehetőség 2020 tavaszán. Ebele Bálint szerint az augusztus és a szeptember elfogadható hónap volt, a többi viszont teljes bukás volt, holott alapvetően évente nagyjából 42-45 ezer turista fordul meg az eplényi libegőknél tavasztól őszig.

A téli szezon viszont még erősebb: 50-55 ezren váltanak jegyet,

akikkel nagyjából 30 ezer kisérő érkezik decembertől márciusig. Síelni most is lehet Eplényben, a szabály itthon nem tiltja, ami érthető is, elvégre jóval kevesebben csúsznak a magyar pályákon, mint Ausztriában – tulajdonképpen összehasonlíthatatlan egymással a kettő. A hétvégén valószínűleg el is kezdenek hóágyúzni, hogy felkészüljenek a decemberi nyitásra.

„Sípályaként tudunk üzemelni, igaz, vendéglátóhely nélkül nem az igazi a síelés – mondta Ebele Bálint . – Reméljük, decembertől normalizálódik a helyzet, és a vendéglátóhelyek is újra kinyithatnak. A létesítmény huszonhárom hektáron van, ezért azzal számoltunk, ha kinyitjuk a két fő pályát és háromezer fős napi limitet vezetünk be, akkor legrosszabb esetben is jut mindenkinek 20 négyzetméter, amely megfelelő biztonságot nyújt vírusterjedés szempontjából is.”

(Borítókép: Kreischberg, Ausztria. Fotó: Shutterstock)