Elon Musk koronavírusos lett, de közben keresett 15 milliárd dollárt

Elon Musk, szokásához híven, saját Twitter-felületén számolt be arról, hogy elkapta a koronavírust. Tünetei is vannak, melyek egy megfázáshoz hasonlítanak, de annál azért súlyosabbak. Mindez azonban, úgy látszik, nem akadályozta meg abban, hogy lábadozása alatt keressen 15 milliárd dollárt, és ezzel a világ harmadik leggazdagabb emberévé váljon a Bloomberg milliárdosokat nyilvántartó listája szerint.

Történt ugyanis, hogy az egyik legfontosabb amerikai tőzsdeindex, az S&P 500 bevette a Teslát az indexet meghatározó vállalatok sorába. A hír hallatán a Tesla árfolyama egyetlen nap alatt 14 százalékot emelkedett, így Elon Musk vagyona elérte a 117 és fél milliárd dollárt. Ezzel letaszította a képzeletbeli dobogóról Mark Zuckerberget, vagyis a Facebook első számú emberét, akinek egyébiránt nincs könnyű éve, mivel aktuálisan Nagy-Britanniában pereskedhet, otthon meg épp a honatyák tesznek fel neki kellemetlen kérdéseket. Ezzel együtt persze a maga 106 milliárd dolláros vagyonával nem szorul különösebb sajnálatra.

Elon Musk a leggazdagabb bevándorló címét is magáénak mondhatja, hiszen, ahogy korábban megírtuk, csak egyetemista tanulmányai idején költözött Amerikába, ahová Kanadán át vezetett az útja, dél-afrikai katonaszökevényként indulva.

A Tesla- és SpaceX-vezér vagyona ezzel idén már összesen 90 milliárd dollárral gyarapodott, amivel vezeti a vagyonosodás idei listáját. Szóval 2020 nem számára semmiképp sem nevezhető rossz évnek.

Elon Muskot immáron csak a Microsoft-alapító Bill Gates és az Amazon első embere, Jeff Bezos előzi meg. A top 5-ben az egyetlen nem amerikai Bernard Arnault Párizsból, aki többek között a Louis Vutton, a Sephora és immáron a Tiffany and Co. tulajdonosa is.

A Tesla a tőzsdeindexbe való bekerüléssel olyan elit társaságba került, mint az Apple, az Amazon vagy a Berkshire Hathaway.

A bekerülésnek szigorú kritériumai vannak, ilyen

a 8 milliárd dollár feletti piaci érték;

a magas fokú likviditás;

az amerikai bázis;

a cég részvényeinek legalább fele tőzsdén elérhető kell hogy legyen;

illetve négy egymást követő negyedévben nyereségesnek kell lennie .

A Teslának csak a legutóbbi okozott gondot mostanáig.

A Business Insider értékelése szerint a cég piaci értéke immáron 400 milliárd dollár, amivel nemcsak a világ legértékesebb autógyártója, hanem a világ egyik legnagyobb piaci értékű vállalata is egyben, annak ellenére, hogy a világ autógyártásának mindössze 1 százalékát produkálja (SIC!).

De vissza az eredeti témánkhoz, a betegséghez. Elon Musk négy koronavírustesztet is elvégeztetett magán, amiből Twitter-üzenete szerint mind a négy gyorsteszt volt. Ezekből kettő pozitív, kettő pedig negatív eredményt mutatott, ezért szerinte az amerikai Becton Dickinson által gyártott teszt:

gagyi.

Arról nem számolt be, hogy betartotta-e a teszthez kötött előírásokat, miszerint sem enni, sem inni, sem pedig fogat mosni nem szabad a teszt előtt legalább 30, de inkább 60 percig. Mint ismeretes, a páciens együttműködése kulcsfontosságú a teszt sikerében. Musk egyébként többször is vakcina- és vírusszkeptikus megnyilvánulásokat tett. Nem tervezi beoltatni magát, és nyilatkozataival már-már trumpi magasságokat ostromol: korábbi Twitter-bejegyzése szerint a járvány sem őt, sem pedig családtagjait nem fenyegeti...

(Borítókép: Elon Musk 2020. szeptember 2-án. Fotó: Fabian Sommer / picture alliance / Getty Images)