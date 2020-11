A járvány dacára dübörög a használtautó-piac Magyarországon

Remekül indult az év a használtautó-piacon. Az első két hónap 10 százalékkal túlteljesítette a tavalyi évet, csakhogy aztán beütött krach, megérkezett a koronavírus-járvány, vele együtt a szigorítások, a kijárási korlátozás, így az értékesítés visszaesett. Márciusban 14, áprilisban pedig már 33 százalékkal maradt el a piac 2019-hez képest.

A kereskedők talán pánikba is estek, de kiderült, nem volt rá okuk, mert bár a május még csekély elmaradást mutatott, júniusban és júliusban új erőre kapott a vásárlói kedv, és jóval erősebb teljesítményt produkált, mint egy évvel korábban, sőt még szeptemberben is jobb számok születtek. Összességében ez azt jelenti, hogy az első 10 hónap alig maradt el a tavalyi évhez viszonyítva,

novemberig 656 ezer jármű cserélt gazdát a tavalyi 674 ezerrel szemben,

ami elenyészőnek tekinthető, pláne, ha a tavaszi adatokat is figyelembe vesszük.

Az emberek nagy részében a járvány első hullámának idején tudatosult, mekkora szükség van autóra. A tömegközlekedést igyekeztek elkerülni, és ahogy feloldották a korlátozásokat, egyre többen szerettek volna gépjárművet vásárolni, annak ellenére is, hogy drágábbak lettek a használt autók

– mondta az Indexnek Frank György, a Das WeltAuto márkaigazgatója. A Das WeltAuto szeptemberig egyébként 15 százalékos növekedést produkált 2019-hez viszonyítva, ami kiemelkedő a jelenlegi körülményeket figyelembe véve.

A márkaigazgató szerint elsősorban a fiatalabb, egy és hét év közé eső használt autókat keresték a vásárlók, és a nyáron nagyjából ki is söpörték a készleteket, sok helyen már alig volt elvihető jármű. Ez részben annak tudható be, hogy az új autók árai az euróárfolyam változása, valamint a CO2-büntetések és az elektromos autók fejlesztési költségei miatt jelentősen megemelkedtek, így a vásárlók a fiatal, újszerű használt autókra pályáztak leginkább.

Az új autókéval párhuzamosan a használt autók árai is elindultak felfelé – nagyjából 10 százalékkal emelkedtek a tavalyihoz képest –, részben azért, mert a külföldről importált használt autók is drágábbak, az euróárfolyam miatt magasabb áron tudják behozni őket, részben pedig azért, mert a kereslet is megnőtt.

Az átírásoknál

az Opel vezet, 12 százalék a piaci részesedése,

a második a Volkswagen 10,2 százalékkal,

a harmadik pedig a Suzuki 9 százalékkal.

Ami a használtimportot illeti, az első kilenc hónapban 15 százalékos volt a visszaesés, októberben pedig 24 százalékos, ami a határzárral, a kisebb mozgástérrel magyarázható.

Nem bánjuk, hogy így alakult, a behozott autók huszonnégy százaléka ugyanis tizenöt évnél idősebb, csak idén már huszonhatezret importált Magyarország. Az idős autók károsanyag-kibocsátása pedig akár tízszerese is lehet a modern autókénak. El kell rajta gondolkodni, hogy érdemes-e ilyen idős autókat behozni, ha már az a cél, hogy javítsunk a levegő minőségén

– mondta Frank György.

Fotó: Kaiser Erika / dasblog.hu Frank György, a Das WeltAuto márkaigazgatója

Ráadásul ezeknek az autóknak nemcsak a károsanyag-kibocsátása nagyon magas, hanem a balesetvédelme is nagyon gyenge. A külföldről behozott, Magyarországon forgalomba helyezett járművek 61 százaléka 10 évnél idősebb, amin változtatni kellene. Csakhogy nagy rá a kereslet Magyarországon, amit jól mutat, hogy idén eddig 110 ezer autó érkezett hazánkba – tavaly ilyenkor 132 ezer volt ez a szám. Az importautóknál

a Volkswagen vezet,

utána az Opel és a Ford következik.

És hogy mit hozhat az év hátralevő része?

Érezhető, hogy a gazdaság kezd megint belassulni, de a vásárlók nem maradnak el, a november jellemzően erős hónapnak számít, ráadásul a cégek többnyire ilyenkor döntik el, mikor cserélik le az autóikat.

A kereslet most sem csökken jelentősen, az embereknek kell az autó, hogy munkába járjanak, a cégeknek is szükségük van rá, úgyhogy nem látok rá okot, hogy hirtelen megtorpanna a piac. Pláne, hogy az újautó-ellátás is akadozik, a szállítási határidő nem jól tervezhető, mivel sok beszállító kiesik, és nem tudják időben befejezni a járművek gyártását

– mondta Frank György.

Az üzemek azokat az autókat gyártják, amelyekhez van alkatrész, nem pedig azokat, amelyek be vannak tervezve, ezért vannak olyan modellek, amelyeket három hónappal korábban készítenek el, de olyanok is, amelyeket három hónappal később.

Ez a késlekedés pedig a használautó-piac malmára hajtja a vizet.

