Varga Mihály: Van pénz az újraindításra

A magyar költségvetés és az államháztartás finanszírozása stabil, az ország működőképességének, a járványügyi védekezésnek és a gazdaság újraindításának jövőbeli költségeire akkor is megvan a fedezet, ha jövőre Brüsszelből csak az egyedi szabályok szerint járó agrártámogatási összegek érkeznek – mondta a Világgazdaságnak adott interjúban Varga Mihály pénzügyminiszter. Az uniós forrásokról szólva elmondta, hogy a Next Generation és az MFF forrásairól szóló vita elhúzódhat akár addig is, hogy jövőre még semmilyen forrásra nem lehet számítani az Európai Unió országaiban. Egy kivételt említett: az agrártámogatás 500 milliárd forintja közvetlenül Brüsszelből érkezik a gazdákhoz.

Optimális esetben – ha meg tudunk állapodni az MFF és a Next Generation részleteiben –, akár 2500 milliárd forintnyi pluszforrással is lehet számolni

– mondta a pénzügyminiszter.

A tárcavezető elmondta, hogy nem terveznek további devizakötvény-kibocsátást. „Ebben az évben 1,5 milliárd dollár 2021-ben lejáró adósságot fizettünk vissza anélkül, hogy ehhez igénybe vettünk volna külső forrást” – fogalmazott a miniszter, hozzátéve, hogy a novemberi 2,5 milliárd eurós devizakötvény-kibocsátással azt érték el, hogy 2023 elejéig nincs szükség új devizaforrás bevonására.

Az idei évre a gazdaság 6,4 százalékos visszaesésével kalkulálnak, és ennek következményei az államháztartásban is megjelennek: durván 1700 milliárd forintnyi bevételkieséssel számolnak.

A szaktárca hároméves tervet dolgozott ki az átmenetileg az év végére 8-9 százalékos szintre jutó költségvetési hiány és a 78-80 százalék közelébe ugró államadósság csökkentésére

– ehhez Varga szerint az kell, hogy a jövő nyárra mindenképp elkezdődhessen a koronavírus elleni vakcina tömeges alkalmazása. Tavaly egyébként a GDP 65,4 százaléka volt az államadósság mértéke.

Hatékony a törzs

A Gazdaságvédelmi Operatív Törzs az elmúlt hetekben öt nagy területen – adórendszer, közbeszerzések, építőipar, élelmiszer-gazdaság és turizmus – tudott döntéseket a kormánynak előterjeszteni:

összesen 76 javaslatuk volt, amelyekből 44-et a kormány elfogadott és a Magyar Közlönyben is megjelentek,

20 javaslatuk még folyamatban van, 12-t pedig nem támogatott a kormány.

Alaposan megnyomta a hiányt a járvány

Magyarország is felfüggesztette a fiskális szigort, a kormány pedig segít, finanszírozunk és likviditást teremtünk, munkahelyeket védünk, tartjuk az állami beruházások ütemét. Ez azzal jár, hogy az eredetileg tervezett 1 százalékos hiány helyett a költségvetési deficit 9 százalék körül lehet majd az év végére, azaz a Covid-járvány 8 százalékponttal fogja megnövelni a hiányunkat – fogalmazott a pénzügyminiszter.

Az inflációról szólva elmondta, hogy azon a toleranciasávon belül marad, amit a jegybank célként meghatározott. Azzal számolnak, hogy 3 százalék körüli infláció lesz idén is és jövőre is, egy-egy időszakban ugyanakkor lehet rövid kilengés a folyamatokban. Az élelmiszerárakról szólva azt mondta, hogy az árak növekedése „valóban fölötte volt az átlagnak, de ne felejtsük el, hogy tavasszal nagy szárazság alakult ki, ami a termelői árakat is felfelé vitte”. Varga szerint „várhatóan nem kell tartósan magas élelmiszerárakkal kalkulálni”.

A fordulópont 2021 május–júniusa lehet, amikor eldől: gyors visszarendeződés és gyors kilábalás lesz, vagy csak lassabb. Sok függ tehát a gazdaságban is a kutatóktól, a gyógyszeripartól. Hadd tegyem hozzá, hogy a tömeges oltásnak nem lesznek anyagi akadályai, a vakcinák tervezett vételára a tartalékban rendelkezésre áll

– jelentette ki gazdasági napilapnak Varga Mihály.