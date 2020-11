Így ünnepli Amerika a hálaadást a járvány idején

A hálaadás az egyik legnagyobb ünnep Amerikában. Ilyenkor a hagyományok szerint útnak indul az ország, összegyűlnek a családok. A kollégiumlakó diákok hazatérnek szüleikhez, esetleg az egész család útra kel, hogy olyan rokonnál ünnepeljenek együtt, aki már nem tud utazni. Békeidőben nincs is ezzel semmi gond, sőt szép és megható minden ilyen családi összejövetel. Idén azonban együtt kell élnünk a világjárvánnyal is, ami különösen súlyosan érintette már eddig is Amerikát, és nem is enyhül, hanem inkább egyre súlyosbodik.

Immáron hivatalosan is a pandémia harmadik hullámáról beszélünk, a napi 167 000 új fertőzés mellett a kórházi kezelést igénylő esetek két hét alatt megduplázódtak, és a halálozások száma szinte naponta dönt csúcsot, meghaladva a napi 1500 elhunytat.

Néhol már elfogytak a kórházi ágyak, sátrakban kezelik a betegeket, illetve mobil halottasházakat létesítettek. Visszatérő kérdés, hogy ilyen körülmények között lehet-e egyáltalán biztonságosan utazni.

A Reuters riportja szerint sokan az utazás előtt Covid-tesztet csináltatnak, ezzel nyugtatva meg magukat és vendéglátóikat. Mint megírtuk, Texasban éppen a hálaadással kapcsolatban várható utazásokkal és családi összejövetelekkel összefüggésben vezettek be kijárási korlátozásokat. Hasonlóképpen, az ország legfőbb fertőző betegség szakértőjének tekintett, és az AIDS járvány elleni küzdelemben elévülhetetlen érdemeket szerző

Dr. Anthony Fauci is kifejezetten az utazások mellőzésére szólított fel. Ebben csatlakozott hozzá az országos tiszti főorvos (Surgeon General), Jerome Adams is.

Úgy tűnik azonban, hogy mindez nem tartja vissza a légitársaságokat attól, hogy ezzel tökéletes ellentmondásban hatalmas árengedményekkel ösztönözzenek repülésre. Idetartozik például az American Airlines és az egyik legfőbb online utazási ügynökség, az Expedia is, amelyek kuponokat, extra törzsutas pontokat, ingyenes járatmódosításokat és más csábító részleteket ajánlanak a hálaadás hosszú hétvégéjére. Egyrészt nincs ebben túl sok meglepő, próbálják menteni a menthetőt, hiszen katasztrofális évet zárnak majd.

Másfelől viszont a járványügyi szakemberek, de akár a józan ész ilyen szintű semmibevétele azért mégiscsak döbbenetes.

A hasonlóságok mellett persze nagy eltérések vannak egyébként a légitársaságok hozzáállásában is. A maszkviselést már régen minden járaton előírják, és több-kevesebb szigorral be is tartatják, azt is beleértve, hogy a szeleppel ellátott maszkok viselése tilos.

Rendszeresen érkeznek hírek utasokról, akik végül a repülőgép elhagyására kényszerültek, miután megtagadták a maszkviselést. Vannak persze trükközők is, akik az utazás teljes időtartama alatt ettek és ittak, mivel táplálkozás idejére a maszk levehető. Ezen felül, a már említett American Airlines például fittyet hány a távolságtartás elvére, és minden ülésre ültet utasokat. Ezzel szemben a Delta a járatain szabadon hagyja a középső székeket, azokra nem ad el jegyet. Az ügyben megszólalt New York állam kormányzója, Andrew Cuomo is, aki inkább lebeszélni próbált mindenkit a rokonlátogatásokról.

Attól, hogy ma, indulás előtt negatív a tesztünk, az nem jelenti azt, hogy holnap is az lesz, amikor megérkezünk!

– figyelmeztette Cuomo New York állam lakosait. Az általunk megkérdezett Amerikában élő magyarok között volt olyan is, aki azt tervezi, hogy elmegy ugyan a családi összejövetelre, de inkább csak illendőségből. A vacsoránál viszont nem szeretne egy asztalnál ülni a többiekkel, külön vonul majd, miután elég sült pulykát tesz a tányérjára. A kialakult helyzetet, és az ahhoz való hozzá állást legjobban talán a Reuters riportalanya, Bryan McDonough foglalta össze, aki csak ennyit mondott:

A hálaadás az hálaadás, a karácsony meg karácsony, vírus ide vagy oda!

