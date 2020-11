Erre számítson, ha halat enne karácsonykor

Nem zárnak a haltermelők extra jó évet, közepesnek mondható az idei haltermés – közölte az Index megkeresésére a Magyar Akvakultúra és Halászati Szakmaközi Szervezet (MA-HAL). Mint mondták, a termést jelentősen befolyásolják az évre jellemző időjárási anomáliák.

A járvány kitörésekor 1200 tonna halat nem tudtak exportálni, ezt a mennyiséget állami intervencióval kihelyezték a magyarországi közvizekbe.

A dunántúli völgyzárógátas tavak jó része alig jutott csapadékhoz a száraz tavasz miatt, majd az augusztusi villámárvizek Somogy és Baranya megyében több száz hektáron átszakították a gátakat, így a hal is odalett – mutattak rá.

Ugyanakkor az pozitívum, hogy hosszú és meleg volt a nyár, ami a vizek tápláléktermő képességét erősítette.

"Több hullámban is feljött a plankton, ami azért fontos, mert javítja a halhús minőségét, több lesz bennük az esszenciális aminosav, még egészségesebbé válik a fogyasztásuk”

– hangsúlyozták a szakértők.

Nem drágultak a halak

A tavalyi évhez hasonlóan

az élő ponty kilogrammonként 1100–1300 forintba;

a pontyszelet 2100–2200 forintba;

az afrikaiharcsa-filé 3000–3200 forintba;

a busatörzs ára pedig kilogrammonként 1200–1400 forintba kerül majd átlagosan karácsonykor.

A szervezet az Index kérésre megküldte a 47. héten mért bruttó fogyasztói árakat (Ft/kg):





Élő ponty Pontyszelet Bőrös afrikaiharcsa-filé Busatörzs Busa-szelet Lazacfilé Fővám téri csarnok 1350 1900 3300 (akciós) 1300 1400 5900 Lehel téri csarnok 1300 2100 3000 1300 1200 5800 Kecskemét 1150 2100 2700 (akciós) - 1200 4990 Pécs 1290 2190 2990 (akciós) 1490 1490 - Székesfehérvár - 2190 2890 (akciós) 1290 1490 5490 Győr 1199 2190 2490 1290 1490 5490 Debrecen 1299 2290 3280 (akciós) 1999 1999 5999 Szolnok 1050 1524 - 847 847 - Békéscsaba 1290 2020 3250 (akciós) 1290 1450 6900 Gyula - 1950 3000 1150 1400 - Nagykanizsa Zárva - - - - - Kaposvár 1199 1950 2800 (akciós) - 1299 5900 Keszthely 1280 2690 3180 (akciós) - 1530 6399 Balatonboglár 900 (akciós) 1790 2390 (akciós) - 825 3760 Nagyatád Zárva - - - - - Budaörsi Auchan 1399 1249 1249 1799 (akciós) 1249 (akciós) 4999 Budaörsi METRO 1090 2456 2456 1119 1154 6299



Kitértek arra is, hogy jól haladnak a halászati munkálatok, 14–15 ezer tonna piaci halat vár a MA-HAL. „Nagyobb a halak átlagsúlya, inkább a 2–3 kilogrammos halak kerülnek a piacra. A süllő kivételével minden édesvízi halból jó a választék, így a folyami harcsából, pontyból, amurból, busából és kárászból is” – sorolták.

A halmennyiség 20–25 százalékát exportálják, 30 százalékát természetes vizekbe helyezik, és horgászzsákmányként kerül a fogyasztókhoz.

Arra a kérdésre, hogy milyen halat vesznek leginkább az ünnepekkor a magyarok, azt válaszolták, hogy hazánkban a hal fogalma összefügg a ponttyal, ami nem is véletlen, hiszen ez az egyetlen olyan halfajunk, amit a középkor előtt honosítottak, „a ponttyal már a prépostságok, püspökségek és egyházi ellátórendszerek is kiemelten foglalkoztak”.

A MA-HAL azt kéri a vásárolóktól, hogy

ne hagyják az utolsó pillanatra a halvásárlást, hiszen a mélyhűtőben hónapokig is eláll az édesvízi hal minőségromlás nélkül.

„Naponta friss jut minden halból, most tessék megvenni a halat, amikor nincsen sorban állás, nincs tülekedés, mindenki megkapja vagy megrendelheti a kedvencét” – közölte a szakmaközi szervezet, amely szeretné eltolni a kereskedelmet abba az irányba, hogy több feldolgozott halat lehessen kapni a boltokban.

Vákuum vagy fólia?

„Az alufólia is jó, de legjobb, ha vákuumfóliába tesszük, és úgy tároljuk a mélyhűtőben a halat, hiszen az megszüntet minden bakteriális tevékenységet azáltal, hogy nem kerül bele levegő. Azért is érdemes beletenni valamilyen záró anyagba a húst, mert így nem veszít a víztartalmából, és nem szárad ki. Nemcsak a pontyot, bármilyen más halat is tárolhatunk ilyen módon, tehát az afrikai harcsát is, ami a második legnépszerűbb halfajta Magyarországon” – tanácsolta a MA-HAL.

Tízből kilenc ember étrendje tartalmaz halat, ugyanakkor csupán 22 százalékuk fogyaszt hetente többször ilyen típusú ételt – ez már a Magyar Dietetikusok Országos Szövetsége által készített felmérésből derül ki. A kutatásban nem csupán a halfogyasztási szokásokra tértek ki, de a halkészítmények felhasználására is. A válaszadók közel háromnegyede tisztában van azzal, hogy a halban található szükséges vitaminokat és ásványi anyagokat akár halpástétommal is be tudják vinni a szervezetbe.

A világon az egy főre jutó éves halfogyasztás 20 kilogramm, Európában 18 kilogramm, Magyarországon mindössze 6,5 kilogramm.

A halkészítmények vásárlásánál az egyik legfontosabb érv az íz mellett a minőség, ez a válaszadók több mint felének elsődleges szempont volt. Csak ezután jött az ár, közel 22 százalékkal, és a termékek eredete, származása, amely a kitöltők közel 13 százalékának a legmeghatározóbb tényező a vásárlás során.

Így számolnak a „nagyok”

A Spar azzal tervez, hogy az éves halfogyasztás 30–35 százaléka karácsonykor realizálódik. Vásárlóik a pontyot, a szürke harcsát, a pisztrángot, az afrikai harcsát, a lazacot és a lazacpisztrángot keresik leginkább – közölték az ott dolgozók az Indexszel. Arra vonatkozó becsléseik nincsenek, hogy a pandémia mennyire veti vissza a forgalmat az ünnepek előtt.



Nagy mennyiségű hal értékesítésére számít a karácsonyi ünnepet megelőzően a CBA. A portálunknak megküldött válaszukban azt írták, hogy ebben az időszakban az édesvízi fajták kerülnek előtérbe, különösen a ponty és a harcsa a legkelendőbb. A vásárlói szokások folyamatosan változnak, évről évre egyre inkább a szeleteket vásárolják, és egyre nagyobb népszerűségre tesznek szert a harcsafélék. „A koronavírus-járvány miatt sok dolog kiszámíthatatlan, így az is, hogy az ünnepek előtt milyen mértékű lesz az üzletekben tapasztalható forgalmi bővülés. Jelenleg az áruházak jellemzően a múlt évi forgalmi szint alatt teljesítenek” – írták.

Az Auchan arról tájékoztatott, hogy várhatóan december elejétől nő meg ugrásszerűen a halpultjaik forgalma, de a legtöbben az utolsó pillanatra, az ünnep előtti 3-4 napra hagyják a halak beszerzését. A kereskedelmi láncnál több mint tízféle hazai halfajtából, 11 édesvízi és 19 tengeri halból tudnak választani a vevők, de megtalálható pácolt és füstölt halkülönlegesség vagy kaviár is a kínálatban. Úgy látják, hogy az emberek továbbra is várják, készülnek a karácsonyi ünnepekre, de előreláthatólag ez nem lesz olyan nagymértékű, mint az elmúlt években. „A járványhoz igazodva a lehető legbiztonságosabb vásárlási lehetőséget kínáljuk nekik. A kiemelt karácsonyi halfajták előrecsomagolt formában is áruházaink hűtőpolcaira kerülnek” – tájékoztattak.

A Tesco kínálatában jelenleg csomagolt friss halak vannak, elsősorban a hipermarketekben. Karácsonykor nagyjából az éves átlagfogyasztás fele realizálódik, tehát ekkor tapasztalnak magasabb érdeklődést a kategória iránt. Ilyenkor a legnagyobb kereslet a pontyszeletre, ponty- és harcsafilére, illetve az egész pisztrángra van, ezek mellett pedig a lazacfilé iránt nő meg a kereslet. Idén pontyszeletből nagyjából 9-10 tonna, harcsafiléből 5 tonna, míg a pisztráng esetében 3-4 tonna eladása várható. Az éves frisshal-forgalom közel negyede realizálódik a karácsonyi szezonban – írták az Index megkeresésére.

