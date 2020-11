A városi séták a budapesti turizmus nyertesei

Néhány éve indultak Budapesten, azóta pedig egyre nagyobb az érdeklődés a tematikus séták iránt. Sőt Magyar Sétaszövetség Egyesülés néven két éve már szövetségük is létezik, amelynek jelenleg három tagja van:

Közös bennük, hogy mindhárman Budapestet, a főváros titkait, rejtett kincseit szeretnék megismertetni az emberekkel, a budapestiekkel és a vidékiekkel egyaránt.

– mondja az Indexnek Merker Dávid, a Hosszúlépés. Járunk? társalapítója, aki szerint ahogyan globalizálódik a világ, úgy lesz egyre fontosabb az, ami közvetlenül körülvesz minket, pláne a jelenlegi helyzetben, amely korlátozza az utazási lehetőségeket világszerte. Helyettük felerősödnek a helyi értékek, valamint azoknak a megismerése.

Ezt az elméletet tökéletesen bizonyítja, hogy 2019-ben nagyjából 34 ezer ember vett részt a szövetség valamelyik sétáján, idén pedig ennek a közönségnek a 80 százaléka megmaradt, annak ellenére, hogy a koronavírus-járvány miatt eddig három hónap teljesen kiesett a korlátozások miatt. Vagyis a szektor megerősödött a belföldi turizmus terén, ami azért is különleges, mert a jelenlegi helyzetben csaknem mindenki szenved, és a túlélésre hajt, ami Budapestre végképp jellemző.

Úgy tűnik, a városi séták ideje most jön el csak igazán.

A nyár és az ősz rekordszámú érdeklődőt vonzott. Az emberek vágytak rá, hogy ne a négy fal között, hanem a levegőn, a szabadban tartózkodjanak, így amint a korlátozások engedték, rögtön keresték a kültéri lehetőségeket. Ennek köszönhetően a városi sétákkal foglalkozó cégek hamar magukhoz tértek a tavaszi nyitást követően, elvégre biztonságos programokat kínáltak. De nem csak séták formájában.

A Budastep például 2015-ben családi vállalkozásként indult, amelynek az alapjait a Molnár-C. Pál Múzeum adta, és évek óta szervez sétákat azzal a céllal, hogy Budát jobban a köztudatba hozza, ám a séták mellett városi játékokat is szervez. Ezek a játékok a szabadulószobák ötletességét ötvözik a tematikus sétákkal, vagyis az érdeklődők sétavezető nélkül, önállóan, játékosan ismerhetik meg fővárosunkat, mindezt 2–5 fős tárasaságban, szabadtéren. A mostani vírushelyzetben ez rendkívül népszerű, elvégre nemcsak a levegőn vannak az emberek, hanem minimális létszámmal – de azért csapatban – megfelelő távolságot is tudnak tartani egymástól.

Korábban sokkal nagyobb hangsúly volt a városi sétákon, elvégre az volt az alapvető profilunk, ráadásul szakmailag is többet ad. Ám idén óriási kereslet lett a játékokra, az egy évvel ezelőttihez képest nagyjából negyven százalékkal megnőtt a népszerűségük. Az emberek előbb vettek rá jegyet, mint színházba. Ráadásul jogi akadálya jelenleg sincs, most is bátran részt lehet venni rajta