A koronavírus kitermelte az első fekete angyalát

A német rendőrség közlése szerint egy 44 éves főorvos, az Esseni Egyetemi Klinika munkatársa megölte két koronavírusos betegét, egy 47, illetve 50 éves férfit. Az orvost gyilkosság gyanújával őrizetbe vették. Indoka az ilyen esetekben szokásos szöveg volt:

Szenvedésüknek akart véget vetni.

A két betegnek egyéb, nem részletezett krónikus betegségei is voltak, és az intenzív osztályon feküdtek, amikor orvosuk halálos adagban adott be nekik gyógyszert. A két eset között néhány nap eltérés volt. Az orvost egyébként kollégái védelmükbe vették. Február óta dolgozott a klinikán, és az azóta eltelt rövid idő ellenére sikerült munkatársai elismerését kivívnia. A focus.de oknyomozó riportja szerint az egyetemi klinikán dolgozó kollégák elmondása alapján egy kifejezetten gondoskodó orvosról van szó, aki szakmailag kompetens volt, szerettek vele együtt dolgozni, ezért értetlenül állnak az eset előtt. Egyikük elmondása szerint a kolléga nem bírta elviselni páciensei szenvedését, és minden bizonnyal meg volt róla győződve, hogy jót tesz ezzel.

Ezt a véleményt azonban a helyi bíróság nem osztotta, ezért a főorvost őrizetbe vétele után egy nappal előzetes letartóztatásba helyezte.

A dolognak általános tanulságai is lehetnek, a német orvos egyik kollégája szerint ugyanis az eset, miszerint egy tapasztalt főorvos ilyesmire szánja el magát, az ellátószemélyzet mentális túlterheltségére és kétségbeesésére is utalhat.

Fotó: Google Maps

Németországban elviekben nem tilos az eutanázia, itt azonban nem erről volt szó. Hasonló eset korábban már előfordult Németországban, ekkor egy ápoló összesen 28 beteg halálát okozta altatószerek szándékos túladagolásával, amiért életfogytiglani börtönbüntetést kapott, Csehországban pedig véralvadásgátlót adagolt szándékosan túl egy ápoló, amivel nyolc beteg halálát okozta. Ő azonban nem a betegek szenvedéseit akarta enyhíteni, hanem kollégáit és feletteseit akarta kellemetlen helyzetbe hozni.

Hazánkban a Nyírő Gyula Kórház ápolónőjének esete kavart nagy port a 2000-es évek elején, aki először bevallotta, majd később minden beismerő vallomását visszavonva tagadta tetteit. Őt első fokon kilenc, majd jogerősen tizenegy évre ítélték, amiért az ítélet szerint betegeinek intravénásan morfiumot, Seduxent és káliumot adott be.

Emlékezetes továbbá Dr. Halál, vagyis az örmény–amerikai kórboncnok, Jack Kevorkian ügye is, aki saját bevallása szerint száznál is több betegnek segített meghalni. Ő azonban ezt a betegek kifejezett kérésére tette, és nem is saját kezével, inkább a külön erre a célra kifejlesztett eszközének használatát engedte át nekik, egy eset kivételével. Az ő életéről film is készült, melyben nem más, mint Al Pacino személyesítette meg Kevorkiant. Ez azonban feltehetőleg sovány vigasz lehetett, mivel Dr. Halál is börtönbe került, ahonnan végül csak idős korára és hanyatló egészségi állapotára való tekintettel szabadult.

Más országban is történt már hasonló eset, ez azonban legjobb tudomásunk szerint az első alkalom, hogy Covid esetében vált valaki fekete angyallá.