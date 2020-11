Közel az engedélyeztetéshez a Moderna koronavírus elleni vakcinája

A Moderna biotechnológiai vállalat beadta vizsgálatra az amerikai élelmiszer- és gyógyszerfelügyelethez (FDA) a koronavírus elleni vakcináját.

A vállalat arra kéri a gyógyszerhatóságot, hogy az általuk benyújtott adatsort vizsgálják felül.

A Moderna olyan dokumentumokat nyújtott most be, amelyek azt mutatják, hogy a vakcina 94,1 százalékban hatékony a Covid–19 megelőzésében, és teljesen hatékony a betegség súlyos eseteinek megelőzésében.

Mi történt eddig?

A 2010-ben alapított cég november 16-án jelentette be, hogy a Covid–19 elleni oltása közel 95 százalékos hatékonyságúnak bizonyult a klinikai tesztek során, ami hasonló a New York-i székhelyű Pfizer multinacionális vállalat és német szövetségese, a BioNTech vakcinájának hatékonyságához.

Ez reményt ad mindannyiunk számára, hogy egy vakcina valóban képes lesz megállítani ezt a járványt, és remélhetőleg visszavezet minket az életünkbe

– jelentette ki korábban Stephen Hoge, a Moderna elnöke.

Hozzátette, hogy ezt a problémát nem egyedül a Moderna oldja meg, ugyanis sok oltásra lesz szükség a globális kereslet kielégítése érdekében.

Az FDA engedélyezési eljárása jobb esetben hónapokig, de általában évekig szokott tartani.

A Moderna vakcinájából két egymást követő oltás kell, az utóbbi esetében ráadásul egy hónapnak kell eltelnie a két dózis beadása között. Ez nyilvánvalóan befolyásolja a logisztikát, a betegnek például kétszer kell felkeresni az oltóhelyet, és késlelteti a védettség kialakulását is, mivel az csak a második oltást követő 14–21 napon belül alakul ki.

A Moderna is fagyasztást igényel a tárolás és a szállítás során, de „csak” mínusz 20 fokon. A Pfizer bejelentése után meg is indult a mélyhűtők pánikszerű felvásárlása, és az ilyen berendezéseket gyártó cégek részvényeinek szárnyalása a tőzsdepiacokon. A vakcinagyártók és jól időzített bejelentéseik börzékre gyakorolt hatásáról mi is részletesen írtunk.

A biotechnológiai vállalat azért érdekes, mert nemhogy vakcinája, de terméke sem volt eddig, így hát eleinte talán meglepő volt az amerikai kormány cégbe vetett bizalma.

A cég merőben új módját választotta a vakcinafejlesztésnek.

A védőoltások több évtizedes történetében még soha, egyetlen alkalommal sem fordult elő, hogy egy gyártó mRNS-t használjon vakcinában. A Moderna cég viszont pontosan ezt csinálja, vagyis a Covid kórokozójának örökítőanyagát juttatja a testünkbe, ahol az a fent már részletezett folyamatot indítja el. Sejtjeink tehát legyártják a SARS-CoV-2 egyik fehérjéjét, az a véráramba jut, immunrendszerünk pedig felismeri, és felkészül az esetleges valódi fertőzésre.

A Moderna Kanadával, Japánnal, Izraellel, Katarral, Nagy-Britanniával írt alá szerződést, nem számítva az augusztus elején az Egyesült Államoknak ígért 100 millió adagot.

(Borítókép: Dado Ruvic / Reuters)