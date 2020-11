Nem mindig sikertörténet a digitális átállás

A digitalizáció a legtöbb iparágban szinte megkerülhetetlen, amit a járványhelyzet még inkább felerősített. A Baker McKenzie kutatásában megkérdezett cégek mindössze 12 százaléka nem mérlegeli rövid távon a digitális átállás lehetőségét. A felmérésben részt vevők több mint 60 százaléka már megkezdte a technológiai átalakulást, az eddig kivárók többségét (58 százalék) pedig a koronavírus-járvány kényszeríti, hogy mielőbb nekikezdjenek a folyamatnak. A digitalizációban ugyanakkor még bőven van üzleti lehetőség, mivel az átállás célja eddig elsősorban a korábbi hatékonyság fenntartása és növelése volt, és kevésbé a folyamattal járó új pénzügyi lehetőségek kihasználása.

Sok szakértő hiányzik

A digitális átállás ugyanakkor nem mindig sikertörténet, és a felmérés alapján jellemzően három fő akadályba ütközhet. A legnagyobb nehézséget az okozza, hogy a régi működést sok esetben bonyolult összeegyeztetni az új, elektronikus rendszerrel. Továbbá a technológiákat biztosító szolgáltatók rendszerint nem is kommunikálják világosan a cégek felé a fejlesztésből származó előnyöket és a benne rejlő üzleti lehetőségeket. A harmadik leggyakoribb probléma pedig a korszakváltáshoz szükséges szakértők hiánya a vállalatnál, amit még sürgetőbbé tesz, hogy számos cég a digitalizáció felgyorsításával kívánja magához csábítani és megtartani a tehetséges munkaerőt. A technológiaváltás gyorsasága eltérően alakult az egyes ágazatokban.

A válaszokból megállapítható, hogy a világjárvány a pénzügyi szektorban okozta a leggyorsabb változást. A technológia, média és telekommunikáció (TMT) területén működő vállalatok szintén hatékonyan tudtak alkalmazkodni a megváltozott helyzethez. Ezzel szemben ritkábban mutattak előrelépést azok az iparágak, amelyek az átlagnál szigorúbban szabályozott jogi környezetben működnek, komolyabb infrastruktúrát igényelnek, vagy ahol bonyolultabb az ellátási lánc – ilyen például az energetika, a bányászat és az építőipar, de hagyományosan az egészségügy is jelentős nehézségekbe ütközött a szabályozott jogi környezet miatt.

A technológiaváltás gyorsaságára jellemző példa, hogy blockchain technológiát a 2017-es 4 százalékhoz képest 2020-ban már a megkérdezett cégek 42 százaléka használja – leginkább a TMT- és az ipari, gyártó- és szállítmányozási szektorokban – az ellátási lánccal kapcsolatos feladatok ellátására.

Az adatvédelem és kiberbiztonság által előmozdított digitalizáció fokozott ütemben gyorsul Magyarországon is

– mondta dr. Vári Csaba, a Baker McKenzie adatvédelmi csoportvezetője.

„Ahhoz, hogy a folyamat hatékonyan megvalósulhasson, a cégeknek érdemes meghatározniuk a digitális átállásuk legfőbb céljait, fel kell térképezniük az átálláshoz szükséges legfontosabb kritériumokat, valamint a folyamatosan változó jogi környezetet, amelyek lehetővé teszik a biztonságos digitális működést és új megoldásokat nyújthatnak a pandémia alatt és után.”

Ötből négy megkérdezett beruházásokat hajt végre

A felmérés szerint a digitalizáció kulcsa, hogy a vállalat tárolt adatai biztonságban legyenek, azokhoz illetéktelenek ne férjenek hozzá. A válaszadók 42 százaléka a digitális átállás három legfőbb kritériuma között említi a kiberbiztonságot. Megítélésük szerint a cégüknek szüksége is lenne fejlesztésre ezen a területen a folyamat felgyorsítása érdekében. Ennek megfelelően ötből négy megkérdezett vállalkozás jelentős kiberbiztonsági beruházásokat hajt végre.

A felhőszolgáltatások a társaságok számára továbbra is – és egyre jelentősebb mértékben – a működés szempontjából elengedhetetlen technológiák közé tartoznak. Ezen belül is terjedőben van a privát felhőszolgáltatás a nyilvánossal szemben – a megkérdezett cégek négyötöde privát vagy a kettőt ötvöző hibrid szolgáltatást használ. A kis- és középvállalkozások több mint fele privát felhőszolgáltatást vesz igénybe, a nagyobb vállalatoknak pedig a 44 százaléka hibrid megoldást választ, míg 33 százaléka privát felhőszolgáltatást. Ezek a számok is azt jelzik, hogy a vállalatok egyre inkább foglalkoznak az adatbiztonsági és katasztrófaelhárítási kérdésekkel, amit felerősít a járványhelyzet alatt terjedő távmunka és home office.