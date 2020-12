Bár a méltán híres exválogatott sportoló-modell-üzletasszony Vasvári Vivien és a színésznő Köllő Babett nélkül folytatódik a Feleségek luxuskivitelben negyedik évada, mindez nem jelenti azt, hogy ne lenne még bőven muníció az egovalóságshow formátumban.

Az egy dolog, hogy a VIASAT3-on mostantól hétfőnként este 9 órakor, majd a csatorna weboldalán látható aranyásóműsor már az első percekben – Molnár Nini jóvoltából – helikopterezés helyett egy retinarepesztően erős villantással indított, a negyedik évad első része egy igazi, Márai Sándort is megszégyenítő füves könyvnek bizonyult arról, hogy mi a jó élet, a férjfogási trendekről nem is beszélve. De ne szaladjunk ennyire előre!

Ha valaki naivan azt gondolta volna, hogy az Orhan Pamuk regényekből előlépett mesésen gazdag török építési vállalkozó vagy épp a hasonló kaliberű újorosz férj „elejtése” az aranyásás non plus ultrája, erre kiderült, hogy 2020-ban már ennél is nagyobbat kell gurítani.

Ez pedig úgy lehetséges, ha az ember lánya jól rámarkol, és teniszütőt vesz a kezébe, és „a kicsimmel romiba” máris a világranglista első száz helyezettje közül kerül ki. Úgy tűnik, a magyar luxusfeleségek abban is diktálják a divatot, hogy ki a férjfogásban az aktuális professzor emerita.

Ugyanis a műsor új szereplője, a szibériai származású, hétéves kora óta Magyarországon élő, egyébként kedves, bájos, 34 éves háromgyermekes Anfisa Bulgakova az ismert ukrán teniszező, Szerhij Sztahovszkij felesége. A műsor, legyen bizonyos szempontból bármilyen megrendezett is, ezen a ponton kiállja a valóság próbáját, mert Sztahovszkij legnagyobb hőstette, hogy 2013-ban második körben megverte Roger Federert is Wimbledonban. (A teniszőrült barátom szerint ez olyan szenzáció, amit egy életre megjegyez az ember.)

Mindezen túl azonban Anfisa szerint férje legfontosabb tulajdonsága, hogy romantikus típus, róla pedig a lényegi információ a családi státuszon és a három gyermeken túl, hogy az elegáns nőies stílust leginkább azzal képviseli, hogy rajta minden eredeti. Elmondása szerint az arca és a teste is. Majd a műsor végén kiderül, hogy a biztonság kedvéért van egy ukrán luxusszőlőbirtokuk is, ahol majd a következő rész játszódik.

Most, hogy megismertük Anfisát, és már tudjuk, hogy mihez tartsuk magunkat, nézzük csak, hogy mi mindent iskoláztak össze nekünk a negyedik évadra a luxifelik két szexi bosziparti, chippendale fiúk asszisztálásával végzett videóklip-forgatás és egy újabb széttrollkodott sportprogram között. Mert szerencsére a Feleségek luxuskivitelben még mindig nagybetűs stílus- és egyben etiketthatározó, ablakzsiráf a minőségi magas élethez.

Arról, hogy mi a dress code: tök mindegy, senkire se legyél tekintettel, és vegyél magadra valamilyen nevetséges luxusszettet, ami úgyis kifinomultabb, drágább és trendibb, mint a többieké. Szerinted. Más véleménye meg amúgy sem érdekes. A lényeg, hogy tényleg nézz ki úgy, mint egy nagyra nőtt Barbie baba.

A stílus á la Csősz Boglárka: „Jó kis példát mutathatunk a csapatnak, mert az hiányzik, hogy egy jó kis kifinomult, visszafogott, nőies, viselkedést mutassunk” – utal magára és orosz barátnőjére Luxus Boglárka.

A Dicséret 2020-ban: „Kellemetlenül gyönyörű vagy” – mondta a műsor egy pontján Yvonne Dederick Anfisának.

Mit kell csinálni, ha elváltál (mint a műsorból kiderült, Yvonne 25 év után szakított a férjével, de azóta állítólag van új pasija, ám róla még nem akar beszélni, mert még a lányok előtt is védi a magánéletét): egyfelől egy hatalmas újjászületés-partit kell tartani. Főleg, ha sikerült jól válni, ami azt jelenti, hogy nem hagytad ott az összes pénzedet a volt férjednek – hangzanak Luxus Boglárka intelmei.

Arról, hogy mi a „teljesen normális női mentalitás”: aki elmegy az asztaltól, azt kibeszéljük.

Természetes nőiesség: amikor semmi sincs rajtad megcsinálva.

Mi a nő első dolga, ha társaságba kerül? Kibeszéli a pasijait. Vagy a pasiját, így egyes számban.

És milyen pasikról nem illik társaságban beszélni? Ha véletlenül felszedtél egy politikust. Úgy tűnik, a luxusnőknél a politikus pasi most tabu. Ezt a tényt és trendfordulót még igyekszem megemészteni.

Mit kell csinálni, ha unatkozol? Férjhez kell menni.

Arról, hogy mi az idegesség? Amitől reggelre meglátszanak még a ráncaid is, ezért valami fura minisodrófával kell ezért az arcodat gurigatni. (Kommentben és olvasói levélben várjuk a megfejtéseket!)

Arról, hogy mi a korrekt? Ha még a barátságaidból, a barátnőidből és a gyerekedből is üzletet csinálsz. A fontos, hogy minden egyes pillanatban ékesszólóan cseréljen gazdát a pénzed, csak hogy stílszerűen egy újabb klasszikusból, Martin Amis a Pénz című alapművéből idézzek. Biztos olvasták a lányok is.

Mi a művészet? Meztelen, bekötött szemű chippendale fiúk, akik nem szólalhatnak meg, és közben fel kell darabolni egy malacszívet.

Sport: akármi is az, közben ugyanúgy divatozni kell.

Arról, hogy mi a katasztrófa? A turkáló és a használt ruha.

Mi megy nehezen? Az engedelmeskedés és az alkalmazkodás a többi emberhez. Bármilyen körülmények között.

Furcsa dolgok: „Mivel nekem inkább beosztottjaim vannak, nem szoktam meg ezt a parancsolgatós stílust, inkább én szoktam megmondani másoknak, hogy mit csináljanak” – háborodott fel Nini.

Arról, hogy mi kell? Bármi, csak aranyból legyen, meglátod, és azonnal magadra akarod aggatni.

Mit kell élvezni? A bilincset. Luxus Boglárkán is volt már, és nem a rendőrségen. Az információt maga a luxusfeleség árulta el. Esküszöm.

Amin el kell gondolkodni: hogy járt-e itt kertész vagy sem.

Arról, hogy mi a vicces: ha a másik megszégyenül és cikis helyzetbe kerül. Na, azon meg kell szakadni.

Meglepetés: Ukrajnában van egy luxus boros birtokunk.

Mit csinálj, ha kedvesen bocsánatot kérnek tőled, és megpróbálnak veled igazi jó fej módon viselkedni? Semmiképp ne alázkodj meg, hanem továbbra is tartsd a biztonságos távolságot.

A végső tanítás a luxusról, ami nem más, mint mindig, mindenen is hiperérzékenyen megsértődni, pláne, ha egy másodpercre véletlenül nem lennél a középpontban. Gondold azt is, hogy a másik ember utál, csak azért, mert nem ajnároz és ájul el tőled minden egyes másodpercben. Továbbá túlelemezni és túlgondolni a dolgokat, egyenes, őszinte és tiszta beszéd helyett inkább pufogva elvonulni, szemet forgatni, sírni, a másikat hátba szúrni. A másik álláspontjára magasról tenni, a narcizmust és az egoizmust a végtelenségig turbózni. A valódi problémákat, illetve traumákat véletlenül sem megoldani. Inkább hívj jósnőt, szerepelj a tévében, és lehetőleg költs el még több lóvét magadra egy jó kis segítő pszichoterápia helyett.

És egy kis ráadás arról, hogy luxuséknál mi a siker:

(Borítókép: Labancz Viktória / Viasat3)