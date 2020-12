Pénzügyminisztérium: nem indokolt a jövő évi költségvetés módosítása

Több ezer milliárd forint hiányzik a 2021-es büdzséből, a törvényt módosítani kellene, de nincs erre javaslat – írta meg a Népszava. A lap szerint nincs kijelölt forrás az orvosi béremelésekre, a családpolitikai támogatásokra.

Az ATV Híradója ezzel kapcsolatban fordult a Pénzügyminisztériumhoz. A tárca válaszában azt közölte:

A járvány elleni védekezés és a gazdaság újraindítása miatt a vártnál nagyobb hiány és adósságszint tapasztalható nemcsak Magyarországon, hanem szerte Európában. Ezek hatásai a következő évre is átnyúlhatnak. Ugyanakkor a korábbi években tapasztalt költségvetési fegyelem fenntartása a jövőben is megmarad. A 2021. évi költségvetés módosítása jelenleg nem indokolt, a szükséges pénzügyi források rendelkezésre állnak az orvosi béremelésre és az új család- és otthonteremtési támogatásokra is.