Ma nyit az ország legnagyobb online állásbörzéje a Műegyetemen

A járványhelyzetre való tekintettel online rendezik meg a Műegyetemi Állásbörzét, ahol az érdeklődők fizikai kontaktus nélkül vehetik fel a kapcsolatot a vállalatok képviselőivel.

A kiállítók által kínált pozíciók pár kattintással szűrhetők a www.muegyetemiallasborze.hu oldalon, ahonnan érdemes listázni az eredményeket, hogy a rendelkezésünkre álló idő alatt minél több céggel felvehessük a kapcsolatot.

– tanácsolta Kiss Gergő szervező. Szerinte a kiválasztott vállalatokhoz célszerű interjúidőpontot foglalni, hogy ne kelljen várakozni.



A legkeresettebb szakmák

Felsőfokú végzettségű, tapasztalt munkavállalók 259, friss diplomások 206, hallgatók pedig 137 pozíció közül válogathatnak a rendezvényen.



A legtöbb ajánlat villamosmérnököknek (151) szól, alig megelőzve az informatikusokat (137) és a gépészmérnöki (126) végzettségűeket. Mintegy 79–51 pozíció közül válogathatnak közgazdasági és pénzügyi területen. Műszaki menedzsert 56 hirdetésben keresnek, mechatronikai végzettséggel 55 ajánlat közül lehet választani.

Vannak továbbá állások természettudományi, vegyészmérnöki, logisztikai, járműmérnöki, bölcsésztudományi és jogi végzettségűeknek is. Építő-, építész- és közlekedésmérnököket is vállalat keres. 69 pozíció betöltéséhez pedig nem szükséges szakképzettség.

A részt vevő cégek száma nagyságrendileg (60 százalékkal) csökkent az eddigi rendezvényekhez képest, de a kiállítók számát tekintve még így is a műegyetemi állásbörze az ország legnagyobb online álláskereső rendezvénye. A kiállítók között van néhány fős mikrovállalat és több tízezer embert foglalkoztató multinacionális cég is. Ezeknél a munkaadóknál a felsőfokú végzettségűek aránya szektortól függően 9–100 százalék közötti, átlagosan 62 százalék.



Az eddig inkább az álláskeresők számára előnyös munkaerő-piaci helyzet március óta drasztikusan megváltozott. Sok gyakornoki programot felfüggesztettek, rengeteg embert elbocsátottak, munkahelyek, munkakörök szűntek meg. A vállalatok jellemzően kivárnak, munkaerő-átcsoportosítással próbálják átvészelni a koronavírus okozta gazdasági nehézségeket, toborzási tevékenységet egyáltalán nem folytatnak.

Egy-egy meghirdetett pozícióra hatalmas a túljelentkezés, ezért egyre fontosabb, hogy az álláskeresők minden kínálkozó lehetőséget megragadva kitűnjenek a tömegből

– figyelmeztetett Kiss Gergő szervező.



Ingyenes tanácsadások és előadások

A sikeres álláskereséshez nélkülözhetetlen felkészülést ingyenes tanácsadásokkal segítik a szervezők, és 27 céges előadás is szerepel a programban. Az esemény ingyenes és nyitott bárki számára, aki aktívan állást, gyakornoki pozíciót keres, vagy aki csupán tájékozódni szeretne a munkáltatók igényeiről és a könnyebb elhelyezkedés feltételeiről.



Az esemény a vállalati szférában leginkább elterjedt és a távoktatásban is használt Microsoft Teamsen keresztül biztosítja az interaktív kapcsolatot. A kiállítói csatornákra a www.muegyetemiallasborze.hu oldalon keresztül jelentkezhetnek be az álláskeresők. Ezeken keresztül csetelhetnek, beszélhetnek a vállalatok képviselőivel és a platform videóinterjú lebonyolítására is alkalmas.

A rendezvény december 2-án és 3-án 10–17 óra között látogatható virtuálisan.