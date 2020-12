Amikor virtuális szemüvegben járod be leendő hálószobádat

A proptech startupok nemcsak az ingatlanosoknak, a házunk építőinek, de nekünk, vevőknek is rengeteg időt takarítanak meg az applikációikkal. A digitális fejlesztéseiknek köszönhetően felhőből hívhatjuk le ingatlanunk tervrajzát, virtuálisan nézhetünk körbe a lakásunkban, de még parkolóhelyet is online keresnek nekünk. Válságállónak tűnnek, övék a jövő, s ezzel tisztában vannak.

2019-ben 2,6 milliárd dollár befektetés áramlott a proptechvállalkozásokba, ezek azok a cégek, melyek az ingatlanpiac digitalizációjával foglalkoznak. Az iparág egészen dinamikusan törekszik felfelé, a tőkevonzó képessége pedig egyedülálló: 2014 és 2019 között 766 százalékkal nőtt a proptechbe áramló befektetések aránya. Legalább ennyire fontos, hogy a KPMG nyáron elkészült vizsgálata (a 42 ország 600 cégét nagyító alá vevő Real Estate Innovation Overview) szerint az ágazatot nem viselte meg különösebben a koronavírus-járvány. Ez vajon hogy lehetséges?

A KPMG által szervezett csütörtöki webináriumon a részt vevő proptechvállalkozások vezetői árnyalták a képet. A járvány első időszaka mindenkinél okozott töréseket, ám abból fakadóan, hogy a szektor tele van kis- és középvállalkozásokkal, melyek gyors döntésekkel tudnak reagálni akár egy ilyen horderejű válságra is, a visszakapaszkodás egészen lenyűgözően gyorsan végbement, sőt, van olyan proptechvállalat, melyet szó szerint a járvány állított fejlődési pályára.

A KPMG 600 céget összesítő proptechtérképére hét magyar vállalkozás is felkerült, közülük öt mutatta be tevékenységét és kilátásait a webináriumon. 8–16 főt foglalkoztató startupokról van szó, a munkatársak zöme általában fejlesztő.

Az Árminimum ügyvezetője, Faragó Péter például azt mondta, a Covid-járvány náluk teljesen ellentétes hatást váltott ki, mint egy átlagos magyar kkv-nál. A válság ugyanis fokozta a káoszt a hazai ingatlanok beárazásában: egy fővároshoz közeli családi házat az egyik ingatlaniroda 120 millióért kínál, a másik már 140 millióért. A vállalkozás azt tűzte ki célul, hogy az ingatlan-tanácsadók és ingatlanos cégek egy platformon, az Árminimumon találják meg a tiszta képet a piacról. Vagyis ha egy lakás árát az egyik iroda leviszi, rögtön szólnak a másik ügyfélnek, hogy tudjon a változásról. Ez óriási segítség az irodáknak, melyek előfizetnek a szolgáltatásukra.

Faragó Péter állítja, ma minden negyedik ingatlant meg lehet találni átlagosan négymillió forintért olcsóbban a piacon, ha az eladó több irodánál is hirdet. Ők a legoptimálisabb ár megtalálásában érdekeltek.

Ha egy proptechcég ma nem szúrja el a fejlesztést, óriásit tud gurítani, mert a befektetők hatalmas iramban öntik a pénzt az ágazatba. A Covid-járvány hatása ugyan globálisan nézve lesújtó, ám nálunk hatalmas növekedést hozott, jelenleg mintegy 4500 felhasználónk van

– adott gyorsjelentést az ügyvezető.

Hasonló folyamatról számolt be a többi bemutatkozó cégvezető is. A személyes találkozások tilalmával, az utazási stoppal nem csupán előtérbe kerültek a digitális megoldások, hanem egyre rutinosabban használják azokat az ingatlanfejlesztők és az ügyfelek is. Pontosan tudják, ha nem akarják, hogy bedőljön az iparág, ez az érdekük.

A koronavírus-járvány tavaszi hulláma óta például már nem szükségszerű, hogy egy új építésű társasház egyik lakása iránt érdeklődő vevő kimenjen a helyszínre, hogy a saját szemével lássa, mit vásárol meg.

Besétálhat az ingatlanirodába, felveheti a virtuális szemüveget, és bejárhatja az ingatlan helyiségeit, kiléphet a teraszra és lenézhet a negyedik emeletről. Vagy épp a napszimuláció segítségével ellenőrizheti, hogy az egyes nap- és évszakokban melyik szoba mennyire napos.

Aztán virtuálisan kiválaszthatja, hogy az adott környezethez melyik járólap illik a legjobban. Ezekről a megoldásokról Pajor Péter, a Beyond Visual alapítója mesélt.

Arról beszélt, hogy egy ingatlan értékesítése ma már az első lépéstől az utolsóig le tud futni digitálisan, ha a vevőnek megvan a bizalma a technológiában.

Ha újonnan építendő ingatlanról van szó, ma már úgy tudunk lakást vásárolni, mintha egy cipőt rendelnénk meg neten.

Nem csak a lakásbejárást lehet virtuálisan megoldani, a látvány- és panorámatervek, valamint a tervezéshez, kivitelezéshez szükséges dokumentumok teljes körű digitális lefedése nem hagy vakfoltot a mérnököknél, építőknél sem. Mindez pedig felgyorsítja a munkát, az értékesítőét is. A cég most Malajziában tervez új ingatlanirodát nyitni, természetesen az egészet digitálisan fogják lebonyolítani.

„Lapát helyett ma okostelefonra támaszkodik az építkezésen a munkás”

A Lokcheck nevű cég is ugyanebbe az irányba tolja az ingatlanpiacot, ők projektmenedzsment-szoftverek fejlesztésével foglalkoznak. A papíralapú dokumentumokat (napi bejárás tervlapja, átadási dokumentáció, tervrajz stb.) cserélik felhőalapú szolgáltatásra, hogy a tervezőknek és az építőknek is az okostelefon vagy a tablet legyen az új munkaeszköze. Tisztán látszik, hogy a járvány hatására a régi vágású szakemberek is megnyíltak az új technológia felé, másképp nehezen tudnák elvégezni a munkájukat. Dános Pál, a webináriumot vezető KPMG igazgatója ezt úgy fogalmazta, meg: „Lapát helyett ma okostelefonra támaszkodik az építkezésen a munkás.”

A vállalkozás alapítója, Vas Bence kifejtette, az első Covid-hullám óta 25 cég kezdett dolgozni velük. Az Ortograph nevű proptechcég termékeit is használják, ez a startup a létesítménygazdálkodás fejlesztésével foglalkozik. Az alapítótól, Korbuly Ádámtól megtudtuk, hogy ma Magyarországon az ingatlanok közel 90 százaléka nincs digitálisan dokumentálva, ami hatalmas piaci rés. Ők ide törtek be. Egy olyan mobiltechnológiát alkottak meg, mellyel részletesen fel lehet mérni az adott ingatlant. Ez sok esetben akkor jön jókor, ha nagy baj van.

Van olyan ügyfelünk, amelynek a telephelyén egy egyórás leállás 300 millió forintos kiesést jelent

– hangsúlyozta, jelezve, sok vállalat nem engedheti meg magának, hogy szükség esetén ne álljon azonnal rendelkezésére az ingatlan digitálisan rögzített adatbázisa.

Persze a proptechcégek nem csak a föld fölött, alatta is terjeszkednek – digitálisan. A Parkl Digital Technologies például a parkolás optimalizálását tűzte ki célul. Fejlesztettek egy olyan alkalmazást, melynek segítségével telefonon megtaláljuk, lefoglaljuk és ki is fizethetjük a parkolóhelyünket.

Az applikációjuk szabad parkolóhelyekhez kínál hozzáférést közösségi megosztás révén. Céges szinten is igénybe vehető a szolgáltatásuk, egész flottákat lehet rajtuk keresztül mozgatni egy parkolóházban, folyamatosan nyomon követve a rendszám alapján, ki ment be dolgozni, s hagyta bent a kocsiját, s ki állt ki. A bevételük kétharmada ebből, a Parkl Office havi díjas szolgáltatásból származik. Ám a járvány tavaszi felfutása nagy csapást mért az árbevételükre. Azonnal reagáltak.

Át kellett állnunk a projektbevételek erősítésére, ezért a meglévő ingatlanos kapcsolatainkat újramelegítettük, és gyorsan felmértük, mire van szüksége az irodaházaknak. Kiderült, hogy sokkal többen akarnak kevesebb helyre beállni az irodaházakba. Így ezt a szolgáltatási lábat erősítettük meg, amelynek köszönhetően júniustól vissza tudtuk hozni a projektalapú árbevétellel a válság előtti bevételünket

– fejtette ki Somogyi Zsolt ügyvezető, mit is jelent egy 16 fős proptech startup nyelvén a gyors visszacsatolás. A Covid miatt bevezetett ingyenes parkolás persze alaposan fejbe kólintotta őket is, de ha véget ér a veszélyhelyzet, hamarosan vissza tudnak kapaszkodni.

Ahogy a KPMG MRICS igazgatója, Dános Pál is hangsúlyozta, most öt cég mutatkozott be az online térben, a kiadványukban még 594 hasonló vállalat található. Vagyis az iparág fejlődési potenciálja megkérdőjelezhetetlen.

