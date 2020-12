Babák, távirányítós autók, puzzle – az idei Mikulás slágerei

Úgy fest, a gyerekek idén is időben elküldték a Mikulásnak írt levelüket, és nem kell csalódniuk, amikor december 6-án reggel reménykedve rohannak az ablakhoz, hogy megnézzék a szépen kipucolt csizmájukat. A Mikulás segédei – szülők, nagyszülők, nagynénik, nagybácsik – nagy erőkkel dolgoztak azon, hogy a játékok most is időben megérkezzenek, annak ellenére, hogy az idei évet, a vásárlási szokásokat alaposan átírta a járványhelyzet.

Év végi bizakodás

Persze nehéz lenne Szent Miklós napjára kihegyezni a játékboltok novemberi, december eleji forgalmát, elvégre a november a Black Fridayről szól, ráadásul sokan nemcsak december 6-ra, hanem már karácsonyra is bevásárolnak. Ezzel együtt beszédes adat, hogy a Játéksziget a teljes éves forgalmának nagyjából 65 százalékát bonyolítja novemberben és decemberben az online térben, míg offline körülbelül a 40 százalékát.

Az idei Black Friday már november elejétől elindult, ahogy tavaly is. A korai kezdést idén még inkább felerősítette a koronavírus, sok vállalkozás ugyanis az év végi hajrától reméli a kiesések kompenzálását

– mondta az Indexnek Borhi János, a Játéksziget üzlethálózatot birtokló Formatex Kft. ügyvezető igazgatója és tulajdonosa, aki elárulta, a pandémia miatt érthetően visszaesés volt az üzletekben, a vásárlók nem időznek sokat a boltokban, igyekeznek minél gyorsabban, céltudatosan vásárolni, ugyanakkor

az online üzletágban kétszer akkora volt a forgalom, mint a tavalyi évben.

Ezzel együtt idén novemberben 7500 forint volt az átlagos kosárérték a Játéksziget üzleteiben.

A baba, az autó, a puzzle és a LEGO is népszerű

És hogy mely játékok a legnépszerűbbek a gyerekek körében, melyek kerültek fel a Mikuláshoz eljuttatott listára?

Az abszolút sláger még mindig az LOL Surprise baba, amely öt éve van Magyarországon, és ebből az elmúlt három évben töretlenül vezeti a népszerűségi listát. Ez szinte egyedülálló ilyen márka esetében

– mondta Borhi János.

A karácsonyi szezon másik nagy slágere a Bing, amely csak az online platformokon 10 milliós nézettséget produkált. A brit meséhez kapcsolódó plüssfigurák, puzzle-k, memóriakártyák és más játékok pedig rendkívül közkedveltek.

Persze a plüssjátékok egyébként is kelendőek, ahogy az építőjátékok – főleg a LEGO és a GEOMAG –, a szórakoztató, családi játékok, valamint a távirányítós autók is. Ezek között az egyik legnépszerűbb a különleges technológiával készült Pioneer Car, a terep bajnoka, amelyet nemcsak távirányítóval, hanem mozgásérzékeny csuklópánttal is lehet irányítani.

A koronavírus egyébként valamelyest átformálta a trendeket, a korlátozások miatt ugyanis megnőtt a kereslet a társasjátékok és a puzzle iránt, mivel a családok több időt töltenek együtt otthon, és keresik a tartalmas elfoglaltságokat. December 6-án pedig érkeznek az újabb izgalmas játékok.