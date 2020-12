Most a borkereskedelmet alakítaná át Váradi József

Csaknem félmilliárd forint befektetéssel online borkereskedést indít egy magánberuházói csoport – jelentette be a befektetők képviseletében Váradi József, a Wizz Air vezérigazgatója egy online sajtótájékoztatón az MTI tudósítása szerint. A borászatban saját, a Tokaji borvidéken lévő pincészete révén is érdekelt üzletember lesz a Bar:24 elnevezésű webshop többségi tulajdonosa.

Váradi József többek között azért lát fantáziát az internetes borértékesítésben, mivel jelenleg a webes eladás belföldön egy százalék alatti, de a nyugati országokban sem éri el a 10 százalékot, miközben a hagyományos forgalmazás nem hatékony, a termelő és a fogyasztó között még mindig túl nagy a rés. Egy rugalmas, online kereskedelmi felület mindkét félnek kedvező változást hozhat.

Terveik szerint a most induló webshop először belföldön, majd idővel külföldön is értékesíthet magyar borokat. A szerdán induló Bar:24 később akár tőzsdei céggé is alakulhat. A tulajdonosi közösség ugyanakkor – mint mondta – addig is készen áll arra, hogy a webshop fejlesztéseit és a hozzá tartozó kereskedelmi háttér bővítéseit finanszírozza.