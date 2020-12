Szijjártó: Magyarország biztonsága szempontjából is fontos partner Törökország

Az Európai Unió és Törökország közötti vámunió megújítását, modernizálását és kiszélesítését támogatja Magyarország, mert az nemzetgazdasági érdeke – jelentette ki Szijjártó Péter, külgazdasági és külügyminiszter Ankarában, miután Mustafa Varank török ipari és technológiai miniszterrel tárgyalt.

Magyarország érdekelt a szabad és tisztességes szabadkereskedelemben, éppen ezért arra törekszik, hogy az Európai Unió és Törökország között a lehető legmélyebb, leghatékonyabb és legátfogóbb gazdasági és kereskedelmi együttműködés jöjjön létre

– emlékeztetett rá Szijjártó Péter.

Arról is beszélt a külgazdasági és külügyminiszter, hogy Törökországé a világ 18. legnagyobb gazdasága, és céljuk a 10 legnagyobbja közé kerülés. Emellett kiemelte Szijjártó Péter, hogy a globális gazdaság visszaesés dacára az év eddig eltelt időszakában nem csökkent a magyar-török kereskedelmi forgalom, és az év végére bőven meg fogja haladni a három milliárd dollárt.

Magyarország, illetve a közép-európai energiaellátás stabilitása és biztonsága szempontjából is fontos partner Törökország a magyar miniszter szerint, mert országunk csak így tudja megvalósítani a magyar gázbeszerzés diverzifikálását és ezáltal biztonságosabbá tételét. Ehhez kapcsolódva említette Szijjártó Péter, hogy Magyarország már építi azt a 15 kilométeres csővezetéket, amely lehetővé teszi majd 2021 októberétől, hogy déli irányból, Törökországon keresztül Kaszpi-tengeri gázt is vásárolhasson az állam.

Beszámolt arról is miniszter, hogy

a magyar Eximbank 100 millió dolláros hitelkeretet hozott létre a magyar-török vállalati együttműködés finanszírozása érdekében.

Szijjártó Péter egyúttal üdvözölte, hogy az egyik legjelentősebb török bank, a VakifBank Magyarországon is megjelenik és fiókot nyit. Ezen felül az is közölte a politikus, hogy a világ egyik legnagyobb légi áruszállító cége, a Turkish Airlines Cargo úgy döntött, hogy heti háromról négyre emeli a Budapest-Isztambul járatok számát, és Budapestre hozta a kelet-európai központját is. További megállapodás született a közlekedési-szállítási engedélyek számában, valamint a kamionok várakozási idejének csökkentésében is, ami a kétoldalú kereskedelmi forgalom kiszámíthatóbbá válását szolgálja.

A sajtótájékoztató végén Szijjártó Péter és Mustafa Varank aláírta a magyar-török gazdasági vegyesbizottság 7. ülésének jegyzőkönyvét.