Kong a vészharang a Szilícium-völgy felett

A világ második leggazdagabb embere költözik. Ez már önmagában is érdekes hír, nemcsak bulvár, hanem gazdasági szempontból is. Ha pedig konkrétan Elon Muskról van szó, érdemes megvizsgálni az okokat.

Arról az emberről beszélünk, aki, ha a kisujját megmozdítja, az az Egyesült Államok mértékadó és bulvár lapjaiban egyaránt hír. De nem csak a legkattintékonyabb férfi az országban. Elévülhetetlen érdeme, hogy forradalmasította az elektromos autózást, magánerőből képes volt a világűrbe jutni, emellett sok más dologgal bizonyította, hogy az amerikai álom igenis igaz, ezért rá tényleg érdemes odafigyelni.

Hova költözik és miért?

Az első kérdésre egyszerű a válasz, a másodikra már nem annyira.

Musk a Texas államban levő Austin közelébe teszi át székhelyét, és ennek valószínűleg több oka is van. Az első és legnyilvánvalóbb az adózás lenne. Texasban ugyanis, Kaliforniával ellentétben, nincs állami személyi és vagyonosodási jövedelem adó. Musk esetében ez nyomós ok, mivel csak idén nagyjából 50 milliárd dollárnyi vagyongyarapodást tud felmutatni. Kalifornia állam (a szövetségi adón felül) pedig 13,3 százalék jövedelemadót szed be, ami a legmagasabb az USA 50 tagállama közül.

Texas állam személyi jövedelem adó kulcsa pedig a legalacsonyabb, egészen pontosan 0, azaz nulla százalék.

A másik kézenfekvő ok a Tesla Texasban gőzerővel épülő új gyára lenne, mely jövőre kezdi meg a termelést. Elon Musk eddig is sok időt töltött Austinban, és a költözéssel sok időt megspórolna. Ennek okáról természetesen megkérdezték az érintettet is, aki azonban mással magyarázta döntését:

A Szilícium-völgynek már így is túl nagy befolyása van a világra! Ezen ideje változtatni.

– nyilatkozta a Wall Street Journal kérdésére Elon Musk. Valójában már érett a döntés, Elon Musk régóta kritizálta Kalifornia állam vezetését. Szerinte elkényelmesedtek, természetesnek veszik, hogy a techguruk mind itt vannak, és a feltalálói vénával rendelkező fiatalok is mind ide akarnak költözni. Ezért aztán Kalifornia már nem tesz semmit a startupok ösztönzéséért, illetve a már sikeres vállalkozások megtartásáért. Az állam demokrata párti kormányzója, Gavin Newsom eddig nem vette komolyan a kritikákat.

Kalifornia nem a legolcsóbb hely a vállalkozók számára, de a legjobb hely!

– ez volt Newsom válasza a magas kaliforniai adókulcsokat és megfizethetetlen ingatlanárakat érő kritikákra. Jelenleg azonban úgy néz ki, hogy ideje komolyan elgondolkodnia ezen. Elon Musk mellett ugyanis Kalifornia elhagyása mellett döntött a Hewlett Packard is, melynek gyökerei egészen a Szilícium-völgy kezdetéig nyúlnak vissza. Ők Elon Musk bejelentése előtt egy héttel közölték, hogy ugyancsak Texasba teszik át székhelyüket. Ezzel pedig Kalifornia sok millió adó formájában beszedett dollártól esik el.

Elon Musk esetében a konkrét, mindent eldöntő ok a koronavírus-járvánnyal lehet kapcsolatos. Áprilisban ugyanis, az óvintézkedések részeként a Tesla Fresnóban működő gyárának bezárására kötelezték, amit természetesen nem vett túl jó néven. Ennek először ugyan eleget tett, később azonban a hatóságokkal dacolva mégis megnyitotta a gyárat, és az állam vezetőit cukkolva meg is jegyezte, hogyha nem tetszik, vigyék börtönbe. Erre végül nem került sor, de Elon Musk és Kalifornia kötődése úgy tűnik alaposan megkopott, hiába volt Amerikába érkezésének első percétől az állam lakója.

Elon Musk és a Hewlett Packard elvesztése nyomán sokan máris megkezdték a vészharang kongatását a Szilícium-völgy viszonylatában, de ne felejtsük el,

a Google anyacége, az Alphabet és a Facebook itt vannak. Még.

A kaliforniai kormányzó ezidáig nem reagált a kérdésekre, melyekben Elon Musk távozásáról faggatták, pedig lenne mit magyaráznia.

(Borítókép: Elon Musk. Fotó: Britta Pedersen / Pool / Getty Images)