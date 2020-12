Már az első oltás után is véd a Pfizer-vakcina

Az amerikai gyógyszerhatóság (FDA) által nyilvánosságra hozott legfrissebb adatok szerint az amerikai Pfizer és a német BioNTech közösen fejlesztett koronavírus elleni vakcinája már az első oltás beadása után is értékelhető védettséget biztosított a vírus által okozott betegség ellen.

Ennek nagy jelentősége lehet, mivel eddig úgy tudtuk, legalább két oltás szükséges ehhez, a kettő között 3-4 hetes eltéréssel.

Ezzel lerövidülne a védettség eléréséhez szükséges idő, aminek a járvány megfékezésében kiemelkedő jelentősége lenne. Minden egyes nap számít, mivel naponta világszerte több ezren halnak bele a betegségbe. A védettség már az első oltás után is 52 százalékos volt, a második után pedig 95 százalékos. Ez csillagos ötös teljesímény! – reagált az új adatokra Akiko Iwasaki, a Yale Egyetem immunológusa a New York Times tudósítójának.

Ennek fényében a másik új adat is fontossággal bír, miszerint a védettség kialakulását a beoltottak életkora sem befolyásolta döntően, a 65 év feletti betegekben is csökkent a Covid gyakorisága már az első oltás után 10 nappal. Ez szinte minden várakozást felülmúl, mivel sok védőoltás, például az influenza elleni, jellemzően kevésbé hatékony időskorban. Mások az engedélyeztetés feltételei is, és van olyan influenza elleni oltás, amiből a normál mennyiség négyszerese szükséges időskorban. Ilyen például a Sanofi-Pasteur által gyártott Fluzone, amit többek között az Egyesült Államokban is használnak. A hazánkban alkalmazott oltással egyébként nem ez a helyzet, az megfelelően hat időskorban a normál dózisban adva is. Az ügyben újabb fejlemény és szintén döntő fontosságú, hogy a Pfizer oltása a Covid szempontjából különösen veszélyeztetett elhízott betegeknek is védettséget biztosít.

Ez egy valódi Grand Slam!

– nyilatkozta dr. Gregory Poland, a Mayo Klinika főorvosa, a szakma egyik legelismertebb folyóirata, a Vaccine főszerkesztője. A dolognak számunkra is van jelentősége, mivel a Pfizer vakcinája az egyik az Európai Unió által megrendelt oltások közül, így hazánkba is jó eséllyel jut majd belőle. Valamelyest üröm az örömben – és ez már Nagy-Britanniából származó hír, ahol már elkezdődött a tömeges oltás –, hogy a brit nemzeti egészségügyi szolgálat (NHS) figyelmeztetést adott ki, miszerint súlyos allergiában szenvedők esetében nem ajánlja ezt az oltást. Ennek oka, hogy a vakcina két brit egészségügyi dolgozónál is ún. anafilaxiás reakciót váltott ki. Ezt Stephen Powis, a NHS orvosigazgatója nyilatkozta a CNN stábjának.

Vizsgáljuk az eseteket. Mindkét egészségügyi dolgozó jól van, de a további eredményekig csak egészségügyi intézmények keretein belül javasoljuk ezt az oltást

– folytatta. A Pfizer sajtóközleményben reagált az esetekre, támogatásáról biztosítva az NHS-t. A gyártó egyébként az amerikai hatóságokhoz benyújtott jegyzőkönyvekben maga is beszámolt a beoltottak között valamivel gyakrabban előforduló allergiás reakciókról, melynek arányát 0,63 százalékban állapították meg, a placebós csoportnál tapasztalt 0,51 százalékkal szemben.

Eddig 44 000 beteg kapta meg az oltást nálunk, 42 000-en pedig már a második dózison is túl vannak. Ki merjük jelenteni, hogy biztonságos

– állítja a gyártó sajtóközleményében.

(Borítókép: Koronavírus elleni vakcina Londonban 2020. december 8-án. Fotó: Victoria Jones / Pool / Reuters)