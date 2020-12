Buszbérlési pályázat: visszalépett a panaszos, megszüntették az eljárást a BKV ellen

A Truck-Trailer & Parts Kft. (TTP) szeptember 29-én indoklás nélkül visszavonta az általa szeptember 21-én kezdeményezett jogorvoslati eljárását, amit a BKV ellen nyújtott be. Ezzel megszűnt a közbeszerzési vizsgálat a fővárosi közlekedési céggel szemben.

Az Index is beszámolt róla korábban, hogy a budapesti CR-Facilities Vagyongazdálkodó Zrt. nyerte 342,72 millió forintos ajánlatával a BKV autóbuszok bérlésére áprilisban kiírt pályázatát. Az ajánlattételi határidőig, május 25-ig három cég adott be pályázatot: a székesfehérvári székhelyű Truck-Trailer & Parts Haszongépjármű és Alkatrész Kft., a budapesti CR-Facilities Vagyongazdálkodó Zrt. és az esztergomi Infinitours Kft., de az ő ajánlatukat érvénytelennek nyilvánította a kiíró. A nyertes pályázóval kapcsolatban azonban kérdések merültek fel, például a céget pár nappal azelőtt jegyezte be a cégbíróság, hogy lejárt volna a BKV tenderének ajánlattételi határideje, emellett a tevékenységi köre között nem volt buszbérbeadás, illetve a hátterében offshore cég is szerepelt. Ezek után döntött úgy a TTP, hogy a Közbeszerzési Döntőbizottsághoz fordul.

A Világgazdaság azt derítette ki, hogy a TTP jogi, pénzügyi és adminisztrációs terhek miatt vonta vissza a panaszát. A cég visszakapta az 1,7 milliós forintos igazgatási szolgáltatási díját, ám valószínűleg a legfontosabb oka az lehetett a visszavonásnak, hogy amennyiben a Közbeszerzési Döntőbizottság a javukra ítél, az nem befolyásolta volna a hírhedtté vált tender végét, azaz a számos sebből vérző hátterű CR-Facilities Vagyongazdálkodó Zrt. marad a győztes, ugyanis csak a BKV-t büntethették volna meg. Újabb csavart adott az ügynek, hogy időközben a CR-Facilities kilépett a szerződésből, ezért valószínűleg újra kiírják majd a pályázatot, amelyen ismét elindul TTP.