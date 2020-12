Veszélyes a mozik helyzete, és nem csak a járvány miatt

Nagyszerűen indult az év a mozik számára, és mindenki arra számított a filmkínálat alapján, hogy a folytatás is hasonló lesz: a tervek szerint ugyanis a blockbusterek egymást érték volna.

Csakhogy a koronavírus-járvány mindent felülírt, az állam előbb 99 főben maximalizálta a nézőszámot, március 17-től pedig teljesen bezártak a mozik. A nyáron aztán újra kinyitottak, novemberben pedig ismét bezártak, és bár december elejéig szóltak a korlátozások, a kormány ezeket meghosszabbította egy hónappal, vagyis idén már nem ülhetünk be moziba filmet nézni.

Nagyon nehéz évünk van, óriási veszteségeket kell elkönyvelnünk, különösen, ha az év eleji, optimista terveinket nézzük. A tervezett nézőszám és bevétel egyharmadát tudtuk hozni úgy, hogy összesen öt hónapot zárva voltak a mozik

– mondta az Indexnek Liszka Tamás, a fővárosi artmozikat és a Corvin multiplexet üzemeltető Budapest Film igazgatója.

Kiesett a legerősebb hónap is

A Budapest Film eleve három hónapos mozizárlatra, februári nyitásra készült, mert tavasszal, az első hullám idején sem lehetett hamarabb újrakezdeni.

A Cinema City Magyarország viszont készen állt arra, hogy akár decembertől nyisson, ami azért is lett volna fontos, mert ez az időszak számít a legerősebbnek, amit jól mutat, hogy 2019 decembere az éves nézőszám és árbevétel 12 százalékát tette ki.

Technikailag, üzemelés szempontjából készen állunk a nyitásra. Már az első bezárás idején is az volt és most is az a protokoll, hogy a kollégák minden moziba bemennek mindennap, és karbantartást végeznek, beindítják az összes gépet, a moziszékeket és a kárpitot pedig tisztítják

– mondta az Indexnek Buda Andrea, a Cinema City mozihálózat marketing- és PR-igazgatója. Azt is hozzátette, hogy nemcsak az állami döntéstől függ, mikor nyitnak újra, hanem attól is, hogy várható-e utána újabb bezárás, mert az állandó változást, a kiszámíthatatlanságot a nézők is nehezen tudják követni.

Emellett persze az is számít, hogy lesznek-e egyáltalán olyan filmtartalmak, amelyek visszahozzák az embereket, valamint újra biztonságosnak találják-e a moziba járást.

A támogatások csak enyhíteni tudják a kieséseket

A nyári időszak már megmutatta, ha jó filmek vannak, akkor mennek a nézők. Ilyen volt például a Tenet, amely mindenhol jól teljesített: ahol nyitva voltak a mozik, így Magyarországon is nagy bevételt generált.

A moziüzletágnak jelenleg nincs bevétele, de közben fizetni kell az embereket, a cég ugyanis nem küldte el az állandó dolgozóit. Szerencsére vannak állami támogatások, de nagyon bízunk benne, hogy már nem tart sokáig a jelenlegi helyzet

– mondta Buda Andrea.

Liszka Tamás szerint örömteli, hogy kisebb-nagyobb támogatást kapnak a hazai mozisok, de ez a kiesést csak enyhíteni tudja, kompenzálni nem. Ami alapvetően nem is lenne akkora probléma, elvégre más ágazatot is alaposan megtépáz a válság.

Olyan lehet a mozi, mint a bakelitlemez

Csakhogy a szállodáknak, éttermeknek, légitársaságoknak hosszú távon nincs virtuális alternatívájuk, a mozikat viszont veszélyezteti a legális és illegális internetes filmszolgáltatás is

– hívta fel a problémára a figyelmet Liszka Tamás, aki elárulta, veszélyes a helyzet, mert nem tudni, meddig tart a pandémia, és milyen globális döntések születnek közben a nagy stúdiók és a nagy terjesztők között.

„Ha a nemzetközi filmes világban – amelyet összességében álomgyárnak szokás nevezni – eluralkodna a depresszió és a kishitűség, akkor a mozik ugyanolyan hullámzó sikerű rétegmédiummá válnának, mint például a bakelitlemez. De azért gondoljunk bele, hogy ha akár egy egész lakótömb minden háztartása egymásra polcolná is az okostévéit, abból bizony nem jönne létre az az audiovizuális élményszint, amelyet egy igazi mozi technikája és miliője nyújtani tud” – tette hozzá a Budapest Film igazgatója.

(Borítókép: A koronavírus-járvány elleni védekezésül fertőtlenítik egy újdelhi mozi nézőterét 2020. október 13-án. Fotó: Radzsat Gupta / MTI / EPA)