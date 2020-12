Magyarországra jön a Tesla, megjelentek az álláshirdetések

Több budapesti pozíciót is meghirdetett hétfőn hivatalos karrieroldalán a Tesla. A csatolt leírásból kiderül, hogy az amerikai elektromosautó-gyártó hamarosan belép a magyar gépjárműpiacra, amely egyben azt is jelentené, hogy nemcsak szervizszolgáltatást nyújtanának a jövőben, hanem Teslákat is értékesítenének Budapesten – szúrta ki a Portfolio.

A vállalat tavalyi jelzése után azonnal elindultak a találgatások, hogy vajon csak Tesla-szerviz nyílik-e Magyarországon, vagy ez egy Tesla Store megnyitását is jelenti-e. Az viszont biztosnak tűnik, hogy a magyarországi Tesla-tulajdonosok régóta várják, hogy végre a fővárosban is elérhetők legyenek az amerikai elektromosautó-gyártó szervizszolgáltatásai, és azokért ne kelljen külföldre utazniuk.

Autóvásárlás szempontjából nyilván az lenne praktikus, ha Magyarországon is meg lehetne venni az egyes modelleket közvetlenül a gyártótól, és ezért nem kellene átlépni az országhatárt.