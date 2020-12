Elon Musk Texast is megfúrja

Nemrég írtunk róla, hogy Elon Musk elhagyja Kaliforniát, azon belül is a Szilícium-völgyet, mert elege volt a a környezetből, ami nem méltó régi nagy híréhez, magyarán semennyire sem vállalkozásbarát. Muskkal csaknem egyidőben jelentette be a Szilícium-völgy elhagyását annak két, abszolút ikonikus cége, a Hewlett Packard és őket követte a napokban az Oracle is.

Ez utóbbi pontosan 43 éve van a Szilícium-völgyben, és 138 000 embernek ad munkát. Lehet, hogy az sem mellékes, hogy az Oracle egyik alapítója, és jelenlegi vezére, Larry Ellison a Tesla második legnagyobb befektetője. A FOX News az eset kapcsán nem kevés iróniával meg is jegyezte, hogy

az utolsó távozó majd oltsa le a lámpát a Szilícium-völgyben.

Majd a tudósító gyorsan hozzá is tette, hogy a gyakori kaliforniai áramszünetek miatt erre lehet, hogy nem is lesz szükség.

De vissza Elon Muskhoz. A világ második leggazdagabb embere Texasba, és most már az is tudható, hogy azon belül is egészen pontosan Austinba költözik. Itt amúgy is gőzerővel épül egy új Tesla-gyár, és Musk másik kedvenc vállalkozásának, a SpaceX-nek is vannak már érdekeltségei errefelé. És hogy harmadik cége, a Boring Company se maradjon az új helyen munka nélkül, úgy tűnik, hogy Elon Musk megfúrja Texast is.

A Boring Companyról érdemes néhány szót ejteni. Elon Musk 2016 végén alapította meg, amikor frusztrálni kezdte a kaliforniai forgalmi dugók sokasága. Az alapötlet az volt, hogy a felszín alatt építsen utakat önvezető elektromos járművei (loop), illetve vákumban haladó vonatok számára (hyperloop). Az első alagút, tesztelés céljából már el is készült Los Angelesben, a második pedig éppen épül Las Vegasban.

Ezt követően elsőként talán az Austin Business Journal szemfüles tudósítója szagolta ki, hogy a vállalat egy nagy területen elhelyezkedő raktárt vásárolt Austin és az épülő Tesla-gyár közelében. Maga a vállalat, vagyis a Boring Company erről, vagy a helyben kezdődő projektről eddig semmilyen közleményt nem adott ki, viszont elkezdte a munkaerő toborzását, méghozzá saját Twitter-fiókján keresztül. Nem is Elon Musk lenne, ha másként történt volna. A poszt igen szellemes, nagyjából így hangzik magyarul:

A pletykák szerint az Austin környéki talaj geológiailag a legjobbak közé tartozik alagútkészítésre. Akarod tudni, hogy igaz-e? Vannak betöltetlen munkahelyeink Austinban!

A főnök pedig úgy látszik, továbbra is neheztel Kalifornia állam vezetésére, mivel az alábbiakkal kommentálta a helyzetet:

A Tesla az utolsó autógyár Kaliforniában, és a SpaceX az utolsó űrkutató vállalat.

„Kaliforniában korábban egy tucat autógyár volt, és az állam volt az űrkutatás egyik központja. Az én cégeim az utolsók. Ezt fontos megjegyeznem” – folytatta.

Hogy mennyire igaza van, azt semmi sem mutatja jobban annál, hogy az utóbbi években 700 000 kaliforniai költözött Texasba. A helyiek aggódnak is emiatt, nem véletlen, hogy megjelentek a „Ne csinálj Kaliforniát Texasból” feliratú sapkák és pólók.

Zárásul érdekes elemezni a vállalat nevét is. A „boring" szó ugyanis angolul fúrást is jelent, de ez a szó használatos az unalom kifejezésére is. Itt nyilván az elsőről van szó, már csak azért is, mert Elon Muskra, és vállalkozásaira mindent lehet mondani, de azt hogy unalmas, semmiképp.

(Borítókép: Egy Tesla Model X hajt be a Boring Company alagútjába Kaliforniában 2018-ban. Fotó: Robyn Beck / Pool / Getty Images)