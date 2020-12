Év végéig elhúzódhatnak a bértárgyalások

A munkaadói és a munkavállalói oldal egyaránt nyitott a többlépcsős béremelésre, amelynek lehetősége a jövő évi minimálbérről és garantált bérminimumról folyó tárgyalás szerdai fordulóján vetődött fel – mondták el a Versenyszféra és a Kormány Állandó Konzultációs Fórum (VKF) ülése után az egyes oldalak képviselői.

A kormány a hétfői kormányülésen vizsgálná meg a felek javaslatait.

Az MTI beszámolója szerint a megbeszélésen a kormányzati oldalt Palkovics László innovációs és technológiai miniszter képviselte, valamint jelen volt Bodó Sándor, a tárca foglalkoztatáspolitikáért felelős államtitkára is. A járványhelyzet és a gazdaság alakulásának bizonytalansága miatt merült fel a tárgyaláson a többlépcsős béremelés lehetősége.

Első lépésben január 1-től az infláció mértékével megegyező béremelés lehetne,

és akár már most előre meghatározhatnák, hogy a helyzet javulásával milyen mértékben emelkednének a bérek – mondta el Zs. Szőke Zoltán, az Áfeosz-Coop Szövetség elnöke. Továbbá elmondta, hogy a többlépcsős megoldástól egyik fél sem zárkózott el. Közölte továbbá, hogy Palkovics László arra kérte a munkaadói és a munkavállalói oldalt is, hogy minél előbb dolgozzák ki pontosan a javaslatukat annak érdekében, hogy a hétfői kormányülésen be tudja mutatni a kabinetnek.

Zs. Szőke Zoltán hozzátette: a munkaadói oldal két másik szereplőjével, Perlusz Lászlóval, a Vállalkozók és Munkáltatók Országos Szövetsége (VOSZ) főtitkárával és Rolek Ferenccel, a Munkaadók és Gyáriparosok Országos Szövetségének (MGYOSZ) alelnökével csütörtökön délelőtt ülnek le tárgyalni, hogy kialakítsák az álláspontjukat, amelyet legkésőbb vasárnapig eljuttatnak Palkovics László miniszterhez.

Megismételte, hogy a munkáltatók továbbra is fontosnak tartják a munkaadókat terhelő szociális hozzájárulási adó (szocho) 2 százalékpontos csökkentését. Amennyiben ezt a lépést a kormány már január 1-ével megteszi, akkor

a korábbi 3 százalékos béremelési javaslatuk helyett 4 százalékos béremelést is el tudnának fogadni.

A munkavállalói oldal már a tárgyaláson felvázolt egy több lépcsőben megvalósítható béremelést, amelyben január 1-jétől 6,5 százalékban határozták meg a béremelés első lépcsőjét. A szakszervezetek szerint a minimálbér és a garantált bérminimum további emelkedésénél olyan mutatókat kell majd figyelembe venni, mint például a GDP vagy az infláció változása − mondta Mészáros Melinda, a Liga szakszervezetek elnöke.

Ezen felül felvetették a kormánynak, hogy a munkaadókat terhelő szocho helyett inkább a munkavállalók terheit enyhítse, és törölje el a 1,5 százalékos munkaerőpiaci járulékot, hiszen ez a lépés azonnali nettó jövedelem-emelkedést eredményez a dolgozóknak és egyúttal a bértorlódás kezelésében is segítséget jelenthetne.

Palkovics László miniszter elmondta, hogy

idén utoljára december 30-án lesz kormányülés és addigra szeretné lezárni a bértárgyalásokat,

hogy ott már a megállapodás részleteit tudják kihirdetni.

A bértárgyalások jövő kedden folytatódnak .