Több évnyi fejlődést hozott a digitalizációban a koronavírus

Mennyire gyorsította fel a digitalizációt a pandémia?

Néhány hét alatt többévnyi digitalizáció ment végbe. Egyrészt nagyon sokan kezdtek el online vásárolni. Sok olyan kártyabirtokos van, aki azelőtt még soha nem vásárolt a neten, de rájött, hogy ez sokkal kényelmesebb, gyorsabb. Másrészt a bolti vásárlásnál az érintésmentes termináloknál a mobiltelefonnak a használata nagyon erősen bejött a képbe. Meg kell említeni azt is, hogy sok futárnál a korábbinál jelentősebb mértékben lehetett érintésmentes terminálokon is lehet mobiltelefonnal fizetni. Szóval a pandémia jelentősen felgyorsította az amúgy is jó lendületben lévő folyamatokat.

Egyre több helyen lehet lehet fizetni kártyával Magyarországon, maradt-e még növekedési potenciál a hazai piacon?

A jegybank statisztikái szerint van körülbelül 150 ezer terminál Magyarországon, ennek 89 százaléka érintésmentes tranzakciók végrehajtására is alkalmas, de az igazi válasz erre a kérdésre az, hogy valójában minden személy egy kereskedőt tud jelenteni, és minden egyes digitális eszköz egy terminált. Ebbe az irányba haladva azért lehet látni, hogy nagyon komoly fejlődési lehetőségek vannak még a magyar piacon, hogy az elektronikus fizetéseket a kisebb kereskedői csoportok, például az alacsonyabb forgalmat bonyolító kkv-k felé is elvigyük. Nagyon gyorsan lehet növelni a kártyás fizetéseknek a számát a kártyás fizetési helyek kialakításával. Ha megnézzük az 1000 főre jutó terminálok számát a V4-országokban az EU átlagához képest, akkor lehet látni, hogy van még növekedési potenciál.

A Mastercardról mindenkinek a fizikai kártyák ugorhatnak be elsőként, miért éri meg a cégnek a mobilfizetés, illetve a mobiltárcák piacán is jelen lennie? Ez mekkora részt ölel fel a cég ténykedéséből?

Számszerű válaszunk erre nincsen. A Mastercard egy innovatív fizetéstechnológiai cégként mindig azokat a jövőbemutató megoldásokat keresi és fejleszti, amiket lehetőleg gyorsan, kényelmesen és lehetőleg biztonságosan használhatunk. A vásárlók ezt a három dolgot keresik. Fontos megemlíteni még a kontroll lehetőségét: sokan keresik ezt, és ezekben a mobilfizetési megoldásokban a visszaérkező tranzakciós történetben bővebb, gazdagabb információ található, mint egy sima visszaigazoló sms-ben. A mobilfizetés nagyon jó példa erre, mert mindig nálunk, a kezünk ügyében van, nagyon kényelmes, nagyon gyors és a digitális platformunknak, az MDES-nek (Mastercard Digital Enablement Service) köszönhetően a tokenizáció és a digitalizáció miatt még egy fokkal biztonságosabb mint a hagyományos tranzakciók.

Mit takar ez az digitális platform?

Az MDES az a platform, amin keresztül egy Apple Pay Apple Pay tud lenni, egy Google Pay Google Pay tud lenni, vagy bármelyik magyar banknak a walletje, tárcája működni tud. Ez eredményezi azt, hogy amikor egy ilyen típusú tárcával vásárlok akár egy boltban, vagy épp netes vásárlást hajtok végre, akkor a fizikai kártyámat ott valójában nem használom, hanem egy, a Mastercard által kibocsátott virtuális kártyát használok, ami egy extra biztonsági réteget tesz a már amúgy is meglévő biztonsági szintre.

Milyen jövőbeni fejlesztéseken dolgoznak most? Mik lehetnek a jövő trendjei?

A jövőben a figyelmünket egyre inkább a mobiltelefonra épülő megoldásokra irányítjuk. Azt gondoljuk, hogy ebben a kis eszközben fog összeérni a fizikai és a virtuális világ. Egy eszközzel el fogom tudni intézni a bevásárlástól kezdve a csekkbefizetéseket, vagy épp a zsebpénzküldést. A Mastercard feladata ebben az, hogy háttérszolgáltatásaink és megoldásaink révén ez az élmény nagyon jó és nagyon biztonságos legyen. Ma már mi szolgáltatjuk az összes olyan technológiát az összes nagyobb mobilfizetési tartalomhoz, amivel ez megvalósítható, de a jövő számlafizetésében, vagy akár virtuális realitás vásárlásában is élen tudunk lenni.

A Piqniq Budapest is már egy ilyen projekt? Hogy jött a képbe a gasztronómia?

A Piqniq-kampányt részben a digitalizáció mentén érdemes megemlíteni, egyébként pedig a koronavírus-járvány által támasztott új kihívások hívták életre. Áttételesen vagy direkt módon ma Magyarországon másfél millió embernek van kapcsolata valamilyen módon a vendéglátással. A Covid miatt évtizedes, megszokott rendszerek omlottak össze, sokan elvesztették a megélhetésüket, és most még több ember rákényszerült arra, hogy újat keressen. A Piqniq ebben szeretne segíteni: megmutatjuk, hogy akik meg tudnak küzdeni ezekkel a kihívásokkal, hogy tették azt, milyen stratégiák vannak, hogyan tud a fizetési technológia segíteni ebben. A legfontosabb annak a felfedezése volt, hogy eljött az az új norma, ami a biztonság és az ügyfélélmény köré épül. Ennek a kettőnek a szimbiózisa nélkül ma már nagyon nehéz létezni.

