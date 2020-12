Ünnepeljünk, de a fa alatt is csak maszkban!

„A második hullám sújtotta karácsony alatt is érvényesek az elmúlt kilenc hónap védekezési előírásai” – hangsúlyozta az Indexnek Sárosi Balázs, a Wáberer Medical Center (WMC) járóbeteg-divíziójának vezetője, hozzátéve, teljes biztonságot csak az adhat, ha idén karácsonykor nem találkozunk a szeretteinkkel, de ha mégis emellett döntünk, akkor érdemes néhány alapelvet betartani.

A szakorvos elárulta, hogy ő is találkozni fog karácsonykor a szeretteivel, köztük idős édesanyjával is, azonban mindenki végig maszkot fog viselni, ahogy továbbra is odafigyelnek a megfelelő kézhigiénés szabályok betartására is.

Közben, amennyire csak lehet, megpróbálunk távolságot is tartani, és ha az utolsó pillanatban, akár december 24-én reggel bárkin, bármiféle vírusfertőzésre utaló tünetet észlelünk, hezitálás nélkül lemondjuk a családi találkozót

– mondta a WMC sürgősségi szakorvosa, akinek további tanácsai is vannak arra vonatkozóan, hogy mitől lehet járványbiztosabb a karácsony.

1. Tartsunk minél objektívebb önvizsgálatot!

Ha bármilyen tünetet produkálunk, akár csak egyet is, semmiképp ne bagatellizáljuk el, és tanúsítsunk önmérsékletet! Mondjuk le az eltervezett programot és maradjunk otthon, különben felesleges kockázatnak tesszük ki a szeretteinket, különös tekintettel az idős rokonokra, szülőkre, nagyszülőkre!

2. Viseljünk maszkot a nappaliban is!

Elhiszem, hogy szokatlanul hangzik, de legyen rajtunk a maszk a karácsonyfa alatti ajándékozás, illetve az ünnepi együttlét közben is. Egy átlagos magyar nappali nem hiszem, hogy nagyobb húsz négyzetméternél. Akárhogy is számolom, ez tíz emberre kevés, hogy kellő távolságot tartsunk. A maszk ilyenkor javíthat a helyzeten, de idén karácsonykor még családon belül is jobb lenne elkerülni a tömegjeleneteket

– érvel Sárosi Balázs.

3. Lehetőleg egyszerre csak egy-két emberrel találkozzunk!

Minél kevesebben jövünk össze egyszerre, annál kisebb a fertőződés, a vírusátadás lehetősége. Még úgy is, hogy az ünnepek során a család vélhetően az otthonok legnagyobb helyiségében jön majd össze, érdemes az egy légtérben tartózkodók számát minimalizálni. Akár eltolt érkezésekkel és elindulásokkal.

Sárosi Balázs azt is felveti, a legbiztonságosabb karácsonyi program az lehet, ha a családok most a szabadban találkoznak, és kisebb létszámban elmennek kirándulni egy kevésbé frekventált helyre. Miért is ne?

4. Érdemes-e karácsony előtt tesztelni?

Vannak kollégák, akik azt mondják, hogy a negatív koronavírusteszt hamis biztonságérzetet ad. Én ettől függetlenül hasznosnak tartom, főleg, ha az érzékenyebb PCR-tesztről beszélünk, amelyik a megfertőződés után két-három nappal már kimutatja a vírus jelenlétét

– magyarázza a szakorvos, aki arra is figyelmeztet, hogy az említett tesztnek igazán akkor van értelme, ha a tesztelést megelőző két-három napban, az úgynevezett ablakperiódusban karanténban maradunk, és a tömeget elkerülve például már csak online vásárolunk.

5. Ne gondoljuk, hogy a gyerekek nem fertőznek!

Sárosi Balázs azt is megjegyzi, hogy hiába terjedt el széles körben itthon, félreértés, hogy a gyerekek ne fertőznének. A koronavírus igenis érinti a gyerekeket, és a 14 év feletti középiskolásokat leszámítva, a diákok többsége még december 18-án, pénteken is iskolába vagy közösségbe ment.

Az igaz, hogy a gyerekek általában tünetszegények, vagy enyhe tünetekkel esnek túl a fertőzésen, de ettől még nem kevésbé fertőzőképesek. Ráadásul, ha egy kis elsős elveszíti a szaglását, nem feltétlenül foglalkozik vele, nem tűnik fel neki, és esetleg nem is tudja pontosan elmondani, mi történik vele. Mi pedig legyintünk, amikor kettőt köhög a gyerek.

(Borítókép: Sean Gallup / Getty Images)