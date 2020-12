A Belügyben mindent tudni fognak a Magyarországra érkező turistákról

Új adatszolgáltatásra lesznek kötelezettek januártól a szálláshelyadók egy még augusztusban kiadott kormányrendelet szerint – hívta fel a figyelmet a Portfolio. A portál szerint egyelőre annyi tűnik biztosnak, hogy vagy egy okmányolvasó szoftverrel, vagy egy applikációval adatokat kell továbbítani a vendégről a Nemzeti Turisztikai Adatszolgáltató Központnak.

Olyan személyes adatokról van szó, amelyet a turisták Magyarországon idáig papíralapon adtak meg, de a azok valódiságát nem mindig ellenőrizték. A Portfolónál úgy tudják, az új adatrögzítést a Belügyminisztérium kezdeményezte nemzetbiztonsági és terrorellenes okokra hivatkozva.

Ez főleg a kisebb vállalkozókat érintheti érzékenyen, mert az informatikai megvalósítás minden szállásadónál minimum 250 ezer forint lehet.

Mivel jelenleg az üzleti utazókon kívül senki sem fogadhat turistákat legalább január 11-ig, ezért nagy kérdőjelek vannak azzal kapcsolatban, hogy elindul-e a rendszer év elejével.

A szállásregisztrációra jelentkező turista nevét, születési helyét és idejét, nemét, anyja születési nevét, az igénybevevő személyazonosításra alkalmas okmányának, illetve úti okmányának azonosító adatait kell megadni. Ezenkívül a szálláshely-szolgáltatás címét, a szálláshely igénybevételének kezdő és várható befejező időpontját kellene rögzíteni.

Necces a januári indulás

A Portfolio Schumicky Balázst, a Magyar Apartmankiadók Egyesületének elnökét is megszólaltatta, aki szerint a bevezetéssel kapcsolatban nincsenek meg a technikai részletszabályok. Úgy véli, a koronavírus-járvány tartós elhúzódása is azt indokolná, hogy ha újra lehet majd fogadni vendégeket, akkor minél kevesebbszer fusson össze a vendég és a szálláshely-üzemeltető. A kisebb vállalkozóknál ő ezért egy applikációt is elfogadhatónak tartana, mint erre tudomása szerint Szlovéniában van példa.

Baldauf Csaba, a Magyar Szállodák és Éttermek Szövetségének alelnöke a portálnak azt mondta, hogy január 1-től ezt szerinte valószínűleg nem tudják majd bevezetni. Úgy véli, inkább a turizmus remélt tavaszi újjáéledésével, az első fél év vége felé lehet majd aktuális. Tudomása szerint egyébként már ez év elején kötelezővé akarták tenni az online okmányolvasó használatát, de vélhetően nem a koronavírus-járvány, hanem más tényezők miatt csúszhatott ez meg.