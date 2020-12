A Diákhitel Központ nemcsak a hitelmoratóriumot, de a válságtermékként indult, és hat hónap alatt rekordösszeget, 14,5 milliárd forintnyi kihelyezést elérő Diákhitel Plusz igénylését is meghosszabbítja fél évvel – mondta az Indexnek Magyar Péter, a cég vezérigazgatója.

Várhatóan a Diákhitel Központ Zrt.-nek okozza majd a legkisebb problémát a hétvégén Orbán Viktor miniszterelnök által bejelentett fél éves hitelmoratórium hosszabbítás.

A kormánnyal egyeztetve ugyanis már december elsején döntöttünk arról, hogy saját hatáskörben meghosszabbítjuk fél évvel a felsőoktatási hallgatók hitelszerződéseire vonatkozó fizetési halasztást

– mondta az Index érdeklődésére Magyar Péter, a Diákhitel Központ Zrt. vezérigazgatója. Erről már valamennyi érintett ügyfelet értesítette is a cég, a szokásos év végi törlesztési értesítő kiküldésével együtt.

Ahogyan arról is hamarosan értesítjük a hallgatókat, hogy fél évvel meghosszabbítjuk a Diákhitel Plusz igénylésére rendelkezésre álló időt

– jelentette be Magyar Péter. Az erről szóló kormányrendelet december 18-án jelent meg a Magyar Közlönyben. Az új konstrukció igénylése egyébként tavasz óta rekordot döntött, összesen 14,5 milliárd forint értékben folyósították a szabadfelhasználású, kamatmentes, legfeljebb félmillió forint összegben felvehető hitelt, mintegy 30 ezer hallgatónak. A DHK belső felmérése szerint egyébként a rekordgyorsasággal összerakott és a hallgatók számára elérhetővé tett hitelt az igénylők fele lakhatásra, 25 százaléka az oktatáshoz használt eszközökre, jegyzetekre fordítják, a többiek pedig tartalékolják.

A diákhitelek érdemben hozzájárultak ahhoz, hogy nem emelkedett jelentősen a lemorzsolódás a felsőoktatásban a járvány okozta nehézségek miatt – mondta Magyar Péter. Márpedig abból nem kevés volt, amit a diákhitelek iránti érdeklődés hihetetlen megugrása is jelez. A vezérigazgató szerint 2003. óta nem volt éven belül ennyi új ügyfél, mint az idén, és a társaság alapítása óta most először folyósítottak 30 milliárd forintnál több diákhitelt.

Március óta 38 360 új szerződést kötöttünk, míg 2019-ben összesen 12 ezret

– mondta Magyar Péter. Az idén eddig 32,6 milliárd forintnyi kölcsönt folyósított a cég, amiből 10,5 milliárd forint volt a szabadon felhasználható Diákhitel 1, és 8,1 milliárd pedig a csak a költségtérítésre fordítható kötött felhasználású Diákhitel 2. A fennmaradó összeg pedig a Diákhitel Plusz keretében került a hallgatókhoz. A jelenleg mintegy 270-280 ezer felsőoktatási hallgatóból minden ötödik a Diákhitel Központ ügyfele.

A hosszabbítások okai

A Diákhitel Plusz igénylési határidejének meghosszabbítását egyértelműen a koronavírusjárvány második hulláma miatt bevezetett online oktatás és az ezzel járó munkaerő-piaci nehézségek indokolták. A vezérigazgató szerint a fő cél továbbra is az, hogy ne nőjön azon hallgatók száma, akik anyagi okokból kénytelenek abbahagyni felsőfokú tanulmányaikat. Mint mondta, a hiteltörlesztési moratórium meghosszabbítása pedig azonkívül, hogy segítséget nyújt a friss diplomás fiataloknak, a Diákhitel Központ hitelportfoliójának minőségét is segít megőrizni.

A járvány tavaszi kitörését követően átmeneti hullámzás után 65 százalékon stablizálódott a moratórium ellenére tovább fizető ügyfelek aránya a 114 ezer törlesztési szakaszban lévő fiatalból"

– mondta Magyar Péter. Hozzátette: arra számítanak, hogy jövőre is hasonló arányban folytatódik majd a továbbtörlesztés. Ezt az év végi értesítőkben kiküldött, és a NAV-nál meglévő kereseti adatok alapján számított törlesztési minimumösszeggel tehetik meg az ügyfelek. De a moratórium ideje alatt ennél alacsonyabb összeggel is törleszthetnek, vagy akár rendszertelenül is.

A Diákhitel Központ már az indulásnál is a kereskedelmi bankoknál rugalmasabban kezelte a moratórium alatti törlesztéseket: nem vár el nyilatkozatot sem a törlesztés felfüggesztésekor, sem a törlesztés folytatásakor, és minden befizetést díjmentes előtörlesztésként írtak jóvá. Ráadásul a DHK-nál nemcsak a moratórium bevezetése előtt folyósított hitelekre vonatkozott a kedvezmény, hanem az év folyamán később folyósított és még az idén törlesztési szakaszba lépőkre is. 2020. márciusa és novembere között 9751 ilyen szerződés volt.

Ezt folytatva a második moratórium alatt törlesztővé váló hitelekre is vonatkozik majd a haladék

– nyomatékosította Magyar Péter.

A kötött felhasználású Diákhitel 2 és az idén a válságkezelés jegyében bevezetett Diákhitel Plusz eleve kamatmentes, ezért ezeknél nem kell felhalmozódott ügyleti kamattal számolniuk az ügyfeleknek, amit futamidő hosszabbítás mellett lehetne törleszteni. A Diákhitel Plusz fix futamidejét azért megtoldja moratórium hossza. Utóbbit egyébként jellemzően a legmagasabb, öt éves törlesztési idővel veszik igénybe a hallgatók – tette hozzá Magyar Péter.

A szabadfelhasználású Diákhitel 1 esetében a moratórium alatt október végéig szerződésenként átlagosan 20-25 ezer forint ügyleti kamat halmozódott fel, ami a teljes állományt tekintve összesen 750 millió forintot tesz ki – mondta az Indexnek Magyar Péter. Ez egyébként a teljes 224,8 milliárd forintos kihelyezett hitelállományhoz képest, de akár a 153,9 milliárd forintnyi törlesztési szakaszban lévő állományhoz képest is elenyésző összeg.

A járvány hatásai nem okoztak nehézséget a Diákhitel Központnak

A törlesztési moratórium bevezetése 7,5 milliárd forintos forráskiesést okozott a vállalatnak, és a Diákhitel Plusz bevezetése mintegy 14 milliárd forint extra kihelyezéssel járt,

azonban az így keletkező finanszírozási lyukat sikerült probléma nélkül, piaci alapú finanszírozással – részben a kereskedelmi bankok, részben a Magyar Fejlesztési Bank, részben pedig a Beruházási Bank bevonásával pótolni – mondta Magyar Péter.

Ugyanakkor a DHK hitelportfóliója meglehetősen erős, a moratóriumtól függetlenül egy százalék alatti a nem teljesítő hitelek aránya a vezérigazgató szerint. Ennek két fő oka van. Egyrészt az utóbbi 4 évben tapasztalható dinamikus átlagbér-emelkedésnek köszönhetően az erősödő törlesztési hajlandóság, illetve az, hogy javult az ügyfelek tőkeereje is, és 10 évről 6 évre mérséklődött az átlagos visszafizetési idő.

Másrészt pedig az, hogy 2018. óta igénybe vehető a családi kedvezmény a diákhiteleknél. Ez a második gyermek megszületése esetén az anya diákhitel-tartozása felének, a harmadik gyermek megszületésekor pedig a teljes tartozása elengedését teszi lehetővé. De a szabályok szerint már az első gyermeknél is lehetőség van arra, hogy a törlesztés felfüggesztését, és a tartozás kamatmentessé tételét kérjék az ügyfelek a várandósság 91. napjától.

A családi kedvezménnyel eddig ötezren éltek, és összesen ötmilliárd forintnyi tartozást engedtünk el

– tette hozzá Magyar Péter.

