December 24-én leáll a Tesla Model S és Model X gyártása. Jelen pillanatban úgy tűnik, hogy csak ideiglenes szünetről van szó, a tervek szerint 18 nappal később újra indul a termelés.

Érdemes azonban elgondolkodni a dolgon. Máskor is volt ugyan példa rá, hogy a Tesla kaliforniai gyárában néhány napra szünetel a termelés a gyártás optimalizációjának céljából, ennyire hosszú ideig azonban még soha nem állt le a Tesla két régebbi típusának gyártása (a Model S-t 2012, míg a Model X-et 2015 óta gyártják).

Az okot az elemzők egyszerűnek látják: a Model 3 és a Model Y megjelenése óta egyszerűen minimális a kereslet a két régebbi, és nem utolsó sorban drágább model iránt. Ezt Elon Musk nemrégen, tőle megszokott módon viccelődve még azzal ellensúlyozta, hogy a luxusautó árát 69420 dollárra csökkentette Amerikában, amiből ugye a 69 egy szexpóz, a 420 pedig április 20-ra, vagyis a marijuana világnapjára utal. A CNBC értesülései szerint gyár dolgozói, akik az említett két típus gyártásával foglalkoznak, egy hét fizetett szabadságok kapnak, míg az időszak hátralevő részében nem kapnak fizetést, de kérhetik átirányításukat a Model 3 vagy Model Y gyártásához. Amerikában egyébként egyáltalán nem egyértelmű a két ünnep közötti szabadság, sőt, a karácsonynak is csak első napja számít ünnepnapnak, december 26 munkanap. De vissza a kereslethez: a Tesla saját statisztikája szerint

a két kezdeti típus, vagyis a Model S és Model X iránti kereslet együttesen is alig 11 százalékot tett ki az év harmadik negyedévében.

Ebben szerepet játszhat, hogy ezek a modellek régebbiek, drágábbak, és talán az is, hogy egyre nagyobb a konkurencia ebben a piaci szegmensben. Megjelent például a Porsche Taycan, ami igen sikeresnek bizonyult. Bill Gates is ez utóbbiból vásárolt egyet, ami Elon Musk nyilvános rosszallását váltotta ki.

Logikusnak tűnik tehát az erőforrások átcsoportosítása a keresettebb modellek felé. Ez azonban akár előre vetítheti a Tesla jövőbeli pozícióját is. Míg kezdetben prémium kategóriás gyártónak számítottak, mivel mindkét kezdeti modelljük ebbe a kategóriába tartozott, gondoljunk csak a Lamborghini stílusú ajtókkal rendelkező Model X-re, ami némi fantáziával akár Luke Skywalker X szárnyú űrhajójára is emlékeztethet. A piac azonban úgy tűnik inkább a középkategóriás elektromos autók felé tolja el a gyártót, hiszen ebbe a szegmensbe tartozó modelljeinek köszönheti bevételének túlnyomó részét, és részben idei szárnyalását is.

A Teslának az idei kiváló eredmények ellenére is akadnak kisebb-nagyobb problémái, mivel Kínában termékei visszahívásával (éppen a Model S és a Model X érintett, futómű problémák miatt), otthon pedig a korábbi garanciák kiterjesztésével kell foglalkoznia, hibás fedélzeti számitógépek miatt, ugyancsak Model S és Model X esetében.

Annyi azért biztos, hogy a Model S nem hal ki teljesen, hiszen jövőre ígérik eddigi legjobb változata, a Model S Plaid megjelenését. Ez, Elon Musk egóját ismerve, akár státusz szimbólumnak is szolgálhat, a legerősebb és leggyorsabb elektromos autó gyártója címének megőrzésével. Mindeközben Mr. Musk Roadster-e már a Mars közelében jár, de rendelni jelenleg sem lehet belőle.